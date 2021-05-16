رياضة

بهدفين أمام صنداونز.. الأهلي يضع قدما في نصف نهائي إفريقيا

منذ ساعتين
2 أقل من دقيقة

قطع الأهلي المصري شوطا مهما في طريقه نحو نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، عندما فاز على ضيفه ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي بهدفين نظيفين، السبت.

وسجل لحامل اللقب طاهر محمد طاهر في الدقيقة 21، وصلاح محسن في اللحظات الأخيرة من اللقاء.

وكانت المباراة المواجهة الأولى للمدير الفني للأهلي بيتسو موسيماني ضد فريقه السابق، فيما يلتقي الطرفان مجددا في جنوب إفريقيا بعد أسبوع لتحديد المتأهل إلى المربع الذهبي.

وبعد حوالي ثلث ساعة، انطلق طاهر من ناحية اليسار وسدد بقوة من خارج منطقة الجزاء على يسار حارس الضيوف دينيس أونيانغو.

وقبل النهاية بثوان، تسبب أونيانغو بالهدف الثاني عندما ارتكب خطأ فادحا، حيث خرج من مرماه ثم فشل في التقاط الكرة، التي تهيأت إلى محسن ليجد نفسه أمام الشباك الفارغة.

وسجل لحامل اللقب طاهر محمد طاهر في الدقيقة 21، وصلاح محسن في اللحظات الأخيرة من اللقاء.

وكانت المباراة المواجهة الأولى للمدير الفني للأهلي بيتسو موسيماني ضد فريقه السابق، فيما يلتقي الطرفان مجددا في جنوب إفريقيا بعد أسبوع لتحديد المتأهل إلى المربع الذهبي.

وبعد حوالي ثلث ساعة، انطلق طاهر من ناحية اليسار وسدد بقوة من خارج منطقة الجزاء على يسار حارس الضيوف دينيس أونيانغو.

وقبل النهاية بثوان، تسبب أونيانغو بالهدف الثاني عندما ارتكب خطأ فادحا، حيث خرج من مرماه ثم فشل في التقاط الكرة، التي تهيأت إلى محسن ليجد نفسه أمام الشباك الفارغة.

الوسوم

مقالات ذات صلة

برشلونة يهزم ريال مدريد.. ويصبح الأعلى قيمة بالعالم

أبريل 13, 2021

رغم ضربة كورونا.. مصر تعود بفوز “كبير” من توغو

نوفمبر 17, 2020

ميسي بأداء مذهل يحطم صمود بلباو

يناير 7, 2021

برشلونة يتعادل مع ألافيس بعد “كارثة نيتو وبيكيه”

أكتوبر 31, 2020
زر الذهاب إلى الأعلى