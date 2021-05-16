رياضة

خلافة زيدان في ريال مدريد.. من المرشحان الرئيسيان؟

منذ ساعة واحدة
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مع اقتراب رحيل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، عن ريال مدريد الإسباني، نهاية الموسم الجاري، برز اسم مدربين لخلافته الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة ماركا واسعة الانتشار، أن المدرب الفرنسي أبلغ بالفعل لاعبي ريال مدريد أنه سيرحل عن “سانتياغو بيرنابيو” بنهاية الموسم الجاري، أي بعد مباراتين فقط.

ووفقا للصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، المختص في أخبار الانتقالات، فإن ريال مدريد وضع اسمين رئيسيين في قائمة المدربين الذين سيخلفون “زيزو”.

الاسم الأول هو الإيطالي المخضرم ماسيميليانو أليغري، والذي تربطه علاقة قوية برئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز.

ووفقا لرومانو، فإن بيريز طلب من أليغري تدريب “الملكي”، قبل 3 أعوام، لكن الأخير رفض العرض بسبب التزامه وقتها مع يوفنتوس الإيطالي.

ولكنه الآن على تواصل مع بيريز من أجل التوقيع على عقد لتدريب بطل إسبانيا، في حال تأكد رحيل زيدان، وفقا لرومانو.

أما الخيار الثاني، فهو أسطورة النادي راؤول غونزاليس، الذي يدرب فريق أكاديمية النادي “كاستيا”.

ويسعى راؤول للحصول على وظيفته الأولى في عالم التدريب، مع أنباء عن مفاوضات لنادي إينتراخت فرانكفورت الألماني معه.

وذكرت صحيفة ماركا واسعة الانتشار، أن المدرب الفرنسي أبلغ بالفعل لاعبي ريال مدريد أنه سيرحل عن “سانتياغو بيرنابيو” بنهاية الموسم الجاري، أي بعد مباراتين فقط.

ووفقا للصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، المختص في أخبار الانتقالات، فإن ريال مدريد وضع اسمين رئيسيين في قائمة المدربين الذين سيخلفون “زيزو”.

الاسم الأول هو الإيطالي المخضرم ماسيميليانو أليغري، والذي تربطه علاقة قوية برئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز.

ووفقا لرومانو، فإن بيريز طلب من أليغري تدريب “الملكي”، قبل 3 أعوام، لكن الأخير رفض العرض بسبب التزامه وقتها مع يوفنتوس الإيطالي.

ولكنه الآن على تواصل مع بيريز من أجل التوقيع على عقد لتدريب بطل إسبانيا، في حال تأكد رحيل زيدان، وفقا لرومانو.

أما الخيار الثاني، فهو أسطورة النادي راؤول غونزاليس، الذي يدرب فريق أكاديمية النادي “كاستيا”.

ويسعى راؤول للحصول على وظيفته الأولى في عالم التدريب، مع أنباء عن مفاوضات لنادي إينتراخت فرانكفورت الألماني معه.

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