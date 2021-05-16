زعيم المعارضة الإسرائيلية: نواجه تهديدا وجوديا “من الداخل”

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، الخميس، إن بلاده تواجه “تهديدا وجوديا” من جراء الاضطرابات العنيفة المستمرة بين اليهود والعرب.

وذكر زعيم حزب يش عتيد، يائير لبيد، في خطاب متلفز، أنه إذا لم يتوقف الاقتتال العرقي، فإن “الدولة ستكون في خطر”، مضيفا “نحن على شفا الهاوية”.

وتعهد لبيد ببناء ائتلاف حاكم بديل، وإنهاء حكم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي استمر 12 عاما.

ويأتي حديث لبيد وسط الغارات الجوية والهجمات الصاروخية المستمرة من غزة.

وفي وقت سابق الخميس، قيل إن رجلا عربيا أطلق النار على رجل يهودي وأصابه بجروح خطيرة، في أحدث واقعة قتال عرقي داخل إسرائيل.

وفي يافا، تعرض جندي إسرائيلي لهجوم من قبل مجموعة من العرب ونقل إلى المستشفى في حالة خطيرة.

وفي جنوب تل أبيب، هاجم رجلان يهوديان صحفيًا كان يغطي تجمعًا للقوميين المتطرفين.

وقالت الشرطة إن الضباط اعتقلوا ثمانية مشتبهين على الأقل في مدينة حيفا الشمالية متورطين في رشق الحجارة واضطرابات عنيفة أخرى.

وكان الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين حذر من احتمال نشوب ما وصفها بـ”الحرب الأهلية”، داعيا جميع الأطراف للتهدئة، بالقول “أوقفوا هذا الجنون”.

وذكر زعيم حزب يش عتيد، يائير لبيد، في خطاب متلفز، أنه إذا لم يتوقف الاقتتال العرقي، فإن “الدولة ستكون في خطر”، مضيفا “نحن على شفا الهاوية”.

وتعهد لبيد ببناء ائتلاف حاكم بديل، وإنهاء حكم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي استمر 12 عاما.

ويأتي حديث لبيد وسط الغارات الجوية والهجمات الصاروخية المستمرة من غزة.

وفي وقت سابق الخميس، قيل إن رجلا عربيا أطلق النار على رجل يهودي وأصابه بجروح خطيرة، في أحدث واقعة قتال عرقي داخل إسرائيل.

وفي يافا، تعرض جندي إسرائيلي لهجوم من قبل مجموعة من العرب ونقل إلى المستشفى في حالة خطيرة.

وفي جنوب تل أبيب، هاجم رجلان يهوديان صحفيًا كان يغطي تجمعًا للقوميين المتطرفين.

وقالت الشرطة إن الضباط اعتقلوا ثمانية مشتبهين على الأقل في مدينة حيفا الشمالية متورطين في رشق الحجارة واضطرابات عنيفة أخرى.

وكان الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين حذر من احتمال نشوب ما وصفها بـ”الحرب الأهلية”، داعيا جميع الأطراف للتهدئة، بالقول “أوقفوا هذا الجنون”.