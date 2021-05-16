زيدان “حسم أمره” وأبلغ اللاعبين بالقرار الصعب

كشفت صحيفة “ماركا” الرياضية الإسبانية، تفاصيل مثيرة بشأن مستقبل المدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان، بعد أسابيع من التكهنات حول موقفه من الاستمرار في النادي الملكي من عدمه.

وقالت الصحيفة واسعة الانتشار إن المدرب الفرنسي أبلغ بالفعل لاعبي ريال مدريد أنه سيرحل عن “سانتياغو بيرنابيو” بنهاية الموسم الجاري، أي بعد مباراتين فقط.

وبعد 3 أيام من توديع دوري أبطال أوروبا على يد تشلسي الإنجليزي، تحدث “زيزو” مع لاعبيه وأخبرهم بنهاية مشواره معهم، وفقا لـ”ماركا”.

وستكون هذه المرة الثانية التي يترك فيها زيدان ريال مدريد، بعد الأولى “المفاجئة” عام 2018 في أعقاب تتويج الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي.

ووجه زيدان رسالة “غامضة” خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء أتلتيك بلباو المقرر الأحد، حينما قال: “هناك أوقات تحتاج فيها أن تتواجد، وأوقات أخرى يجب عليك فيها الرحيل من أجل مصلحة الجميع”.

وتوج ريال مدريد بـ11 لقبا متنوعا تحت إمرة زيدان، وبإمكان الفريق اقتناص اللقب الثاني عشر إذا ما حقق الفوز في آخر مرحلتين من الدوري المحلي، وتعثر منافسه أتلتيكو مدريد في إحداهما.

ولا يتفوق على زيدان من حيث عدد الألقاب مع فريق العاصمة الإسبانية سوى ميغيل مونوز، الذي درّب الفريق في أواخر الخمسينات وستينات وسبعينات القرن الماضي، وحقق 14 بطولة.

ووفقا لـ”ماركا”، فإن هناك عددا من المرشحين لخلافة زيدان، أبرزهم راؤول غونزاليس أسطورة النادي، إضافة إلى الإيطالي ماسيمليانو أليغري والألماني يواخيم لوف.

وقالت الصحيفة واسعة الانتشار إن المدرب الفرنسي أبلغ بالفعل لاعبي ريال مدريد أنه سيرحل عن “سانتياغو بيرنابيو” بنهاية الموسم الجاري، أي بعد مباراتين فقط.

وبعد 3 أيام من توديع دوري أبطال أوروبا على يد تشلسي الإنجليزي، تحدث “زيزو” مع لاعبيه وأخبرهم بنهاية مشواره معهم، وفقا لـ”ماركا”.

وستكون هذه المرة الثانية التي يترك فيها زيدان ريال مدريد، بعد الأولى “المفاجئة” عام 2018 في أعقاب تتويج الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي.

ووجه زيدان رسالة “غامضة” خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء أتلتيك بلباو المقرر الأحد، حينما قال: “هناك أوقات تحتاج فيها أن تتواجد، وأوقات أخرى يجب عليك فيها الرحيل من أجل مصلحة الجميع”.

وتوج ريال مدريد بـ11 لقبا متنوعا تحت إمرة زيدان، وبإمكان الفريق اقتناص اللقب الثاني عشر إذا ما حقق الفوز في آخر مرحلتين من الدوري المحلي، وتعثر منافسه أتلتيكو مدريد في إحداهما.

ولا يتفوق على زيدان من حيث عدد الألقاب مع فريق العاصمة الإسبانية سوى ميغيل مونوز، الذي درّب الفريق في أواخر الخمسينات وستينات وسبعينات القرن الماضي، وحقق 14 بطولة.

ووفقا لـ”ماركا”، فإن هناك عددا من المرشحين لخلافة زيدان، أبرزهم راؤول غونزاليس أسطورة النادي، إضافة إلى الإيطالي ماسيمليانو أليغري والألماني يواخيم لوف.