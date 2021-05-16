ميلان يهدر “ضمان العودة لدوري الأبطال”

أهدر ميلان فرصة لضمان العودة إلى دوري أبطال أوروبا، بعد أن تعادل من دون أهداف مع كالياري في الدوري الإيطالي، الأحد.

وكان الفوز على صاحب المركز 16 سيضمن للفريق اللومباردي إنهاء الموسم في المربع الذهبي، واللعب في دوري الأبطال لأول مرة منذ موسم 2013-2014.

لكن فريق المدرب ستيفانو بيولي خرج بتعادل محبط ليصبح رصيده 76 نقطة في المركز الثالث قبل خوض الجولة الأخيرة.

ويتساوى ميلان في رصيد النقاط مع نابولي رابع الترتيب لكنه يتفوق في المواجهة المباشرة، ويتقدم الفريقان بنقطة على يوفنتوس صاحب المركز الخامس.

واعتمد ميلان في الشوط الأول على تسديدات بعيدة المدى، وخاطر بالتراجع إلى الخلف في الشوط الثاني لكن الحارس جانلويجي دوناروما تألق ومنع محاولتين بضربتي رأس من ليوناردو بافوليتي ودييغو غودين.

واحتفل كالياري، الذي يملك 37 نقطة، بالبقاء في دوري الأضواء قبل انطلاق المباراة، بعدما تعادل بنيفنتو صاحب المركز 18 مع كروتوني في وقت سابق من الأحد.

وسيلعب ميلان في ضيافة أتالانتا صاحب المركز الثاني في الجولة الأخيرة، الأحد، ويستضيف نابولي منافسه فيرونا عاشر الترتيب، بينما يلعب يوفنتوس خارج أرضه مع بولونيا صاحب المركز الـ11.

ولعب ميلان من دون هدافه المصاب زلاتان إبراهيموفيتش، لكنه دخل المباراة بروح معنوية عالية عقب الانتصار على تورينو ويوفنتوس الأسبوع الماضي.

وتلقى ميلان دفعة جديدة عندما تعادل بنيفنتو مع كروتوني، مما يعني أن كالياري سيضمن البقاء وقد لا يلعب بنفس الشراسة، لكن “الروسونيري” قدم عرضا متواضعا وصنع القليل من الفرص.

وسدد أليكسيس سايلمايكرز كرة قوية أنقذها الحارس أليسيو كرانيو، كما أطلق زميله دافيدي كالابريا تسديدة بعيدة المدى.

وحافظ دوناروما على التعادل بعد الاستراحة، واستخدم قدميه لإيقاف ضربة رأس من بافوليتي من مدى قريب قبل أن ينقذ بيده محاولة بضربة رأس من غودين.

واستعان بيولي بالبدلاء، وكان سامو كاستييخو أنشطهم، لكن اللاعب الإسباني افتقر للدقة وسدد كرتين خارج المرمى قبل أن يطلق تسديدة اصطدمت برأس غودين وغيرت اتجاهها.

وكان الفوز على صاحب المركز 16 سيضمن للفريق اللومباردي إنهاء الموسم في المربع الذهبي، واللعب في دوري الأبطال لأول مرة منذ موسم 2013-2014.

لكن فريق المدرب ستيفانو بيولي خرج بتعادل محبط ليصبح رصيده 76 نقطة في المركز الثالث قبل خوض الجولة الأخيرة.

ويتساوى ميلان في رصيد النقاط مع نابولي رابع الترتيب لكنه يتفوق في المواجهة المباشرة، ويتقدم الفريقان بنقطة على يوفنتوس صاحب المركز الخامس.

واعتمد ميلان في الشوط الأول على تسديدات بعيدة المدى، وخاطر بالتراجع إلى الخلف في الشوط الثاني لكن الحارس جانلويجي دوناروما تألق ومنع محاولتين بضربتي رأس من ليوناردو بافوليتي ودييغو غودين.

واحتفل كالياري، الذي يملك 37 نقطة، بالبقاء في دوري الأضواء قبل انطلاق المباراة، بعدما تعادل بنيفنتو صاحب المركز 18 مع كروتوني في وقت سابق من الأحد.

وسيلعب ميلان في ضيافة أتالانتا صاحب المركز الثاني في الجولة الأخيرة، الأحد، ويستضيف نابولي منافسه فيرونا عاشر الترتيب، بينما يلعب يوفنتوس خارج أرضه مع بولونيا صاحب المركز الـ11.

ولعب ميلان من دون هدافه المصاب زلاتان إبراهيموفيتش، لكنه دخل المباراة بروح معنوية عالية عقب الانتصار على تورينو ويوفنتوس الأسبوع الماضي.

وتلقى ميلان دفعة جديدة عندما تعادل بنيفنتو مع كروتوني، مما يعني أن كالياري سيضمن البقاء وقد لا يلعب بنفس الشراسة، لكن “الروسونيري” قدم عرضا متواضعا وصنع القليل من الفرص.

وسدد أليكسيس سايلمايكرز كرة قوية أنقذها الحارس أليسيو كرانيو، كما أطلق زميله دافيدي كالابريا تسديدة بعيدة المدى.

وحافظ دوناروما على التعادل بعد الاستراحة، واستخدم قدميه لإيقاف ضربة رأس من بافوليتي من مدى قريب قبل أن ينقذ بيده محاولة بضربة رأس من غودين.

واستعان بيولي بالبدلاء، وكان سامو كاستييخو أنشطهم، لكن اللاعب الإسباني افتقر للدقة وسدد كرتين خارج المرمى قبل أن يطلق تسديدة اصطدمت برأس غودين وغيرت اتجاهها.