لندن.. القبض على 4 بعد واقعة “السيارات والأعلام الفلسطينية”

ألقت الشرطة البريطانية القبض على 4 أشخاص، الأحد، في إطار تحقيق في فيديو لسيارات تحمل أعلاما فلسطينية بمنطقة يقطنها يهود شمالي لندن، ويرددون هتافات اعتبرت “معادية للسامية”.

وقالت شرطة لندن إنها تلقت تقارير عن “أناس يرددون عبارات معادية للسامية من سيارة ضمن موكب سيارات، في منطقة سان جونز وود”.

وأضافت الشرطة في بيان: “ألقى الضباط القبض على 4 في إطار تحقيقهم في فيديو يظهر على ما يبدو إساءات معادية للسامية من سيارة شمالي لندن”.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه “لا مكان في المجتمع لمعاداة السامية، ولا يجب أن يواجه اليهود البريطانيون عنصرية مخزية”، وذلك بعد انتشار مقطع الفيديو على الإنترنت.

ويظهر الفيديو مجموعة سيارات ترفع الأعلام الفلسطينية، وهي تمر وسط منطقة يقطنها أغلبية من اليهود، وتحمل مكبرا للصوت يتحدث من خلاله بعض ركابها.

وكتب جونسون على “تويتر”: “لا مكان لمعاداة السامية في مجتمعنا. قبل عيد الأسابيع (شفوعوت)، أساند يهود بريطانيا الذين لا يجب أن يواجهوا عنصرية مخزية مثل التي شهدناها اليوم”.

وقال مساعد جونسون إن تصريحاته تشير أيضا إلى حوادث أخرى معادية للسامية، يومي السبت والأحد.

وشهدت عدة عواصم عالمية مظاهرات مساندة للفلسطينيين، على خلفية الأحداث التي يشهدها قطاع غزة على مدار الأسبوع الماضي.

وقالت شرطة لندن إنها تلقت تقارير عن “أناس يرددون عبارات معادية للسامية من سيارة ضمن موكب سيارات، في منطقة سان جونز وود”.

وأضافت الشرطة في بيان: “ألقى الضباط القبض على 4 في إطار تحقيقهم في فيديو يظهر على ما يبدو إساءات معادية للسامية من سيارة شمالي لندن”.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه “لا مكان في المجتمع لمعاداة السامية، ولا يجب أن يواجه اليهود البريطانيون عنصرية مخزية”، وذلك بعد انتشار مقطع الفيديو على الإنترنت.

ويظهر الفيديو مجموعة سيارات ترفع الأعلام الفلسطينية، وهي تمر وسط منطقة يقطنها أغلبية من اليهود، وتحمل مكبرا للصوت يتحدث من خلاله بعض ركابها.

وكتب جونسون على “تويتر”: “لا مكان لمعاداة السامية في مجتمعنا. قبل عيد الأسابيع (شفوعوت)، أساند يهود بريطانيا الذين لا يجب أن يواجهوا عنصرية مخزية مثل التي شهدناها اليوم”.

وقال مساعد جونسون إن تصريحاته تشير أيضا إلى حوادث أخرى معادية للسامية، يومي السبت والأحد.

وشهدت عدة عواصم عالمية مظاهرات مساندة للفلسطينيين، على خلفية الأحداث التي يشهدها قطاع غزة على مدار الأسبوع الماضي.