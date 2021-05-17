رياضة

مدرب تشلسي: لم أفقد الثقة بعد.. وجاهز لـ”معركة الأبطال”

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قال الألماني توماس توخيل مدرب تشلسي إنه لم يفقد الثقة في لاعبيه عقب الخسارة 1-صفرمن ليستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم، مشيرا إلى أنه سيستجمع قواه من أجل معركة التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وقاد توخيل تشلسي إلى نهائي دوري الأبطال وساعده في التقدم بجدول الدوري الإنجليزي الممتاز عقب تسلم المهمة من فرانك لامبارد في يناير الماضي، لكنه أصبح تحت ضغط عقب هزيمتين متتاليتين.

وبعد الخسارة المفاجئة من أرسنال الأسبوع الماضي أصبح في رصيد تشلسي 64 نقطة بالمركز الرابع متقدما بنقطة واحدة على ليفربول مع تبقي مباراتين.

وأبلغ المدرب الألماني موقع تشلسي على الإنترنت “هذه المجموعة قوية ولا يوجد سبب للتشكيك في اللاعبين وبذلنا جهدا جيدا للتقدم من المركز العاشر للرابع والوصول لنهائي كأس الاتحاد ونهائي دوري الأبطال”.

وأضاف “لدينا قوة كافية للتعامل مع هذه المواقف والتحديات وهذا ليس سهلا لكنه من الممتع وهناك الكثير من الفرق تطاردنا”.

وسيستضيف تشلسي منافسه ليستر صاحب المركز الثالث، الثلاثاء، قبل زيارة أستون فيلا الأحد في ختام الدوري.

وسيلتقي مع مانشستر سيتي في نهائي دوري الأبطال يوم 29 مايو في بورتو.

وقاد توخيل تشلسي إلى نهائي دوري الأبطال وساعده في التقدم بجدول الدوري الإنجليزي الممتاز عقب تسلم المهمة من فرانك لامبارد في يناير الماضي، لكنه أصبح تحت ضغط عقب هزيمتين متتاليتين.

وبعد الخسارة المفاجئة من أرسنال الأسبوع الماضي أصبح في رصيد تشلسي 64 نقطة بالمركز الرابع متقدما بنقطة واحدة على ليفربول مع تبقي مباراتين.

وأبلغ المدرب الألماني موقع تشلسي على الإنترنت “هذه المجموعة قوية ولا يوجد سبب للتشكيك في اللاعبين وبذلنا جهدا جيدا للتقدم من المركز العاشر للرابع والوصول لنهائي كأس الاتحاد ونهائي دوري الأبطال”.

وأضاف “لدينا قوة كافية للتعامل مع هذه المواقف والتحديات وهذا ليس سهلا لكنه من الممتع وهناك الكثير من الفرق تطاردنا”.

وسيستضيف تشلسي منافسه ليستر صاحب المركز الثالث، الثلاثاء، قبل زيارة أستون فيلا الأحد في ختام الدوري.

وسيلتقي مع مانشستر سيتي في نهائي دوري الأبطال يوم 29 مايو في بورتو.

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