واشنطن تتواصل مع مصر وإسرائيل للتهدئة في غزة

تواصل مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض بمسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، والمصرية، لبحث سبل التهدئة في الشرق الأوسط.

وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، على تويتر، الاثنين، إنه تحدث مع نظيره الإسرائيلي والحكومة المصرية حول الأزمة الإسرائيلية-الفلسطينية المستمرة، فيما قال مسؤولون أميركيون إنهم يعملون على تهدئة العنف.

وكتب سوليفان: “الولايات المتحدة منخرطة في دبلوماسية هادئة ومكثفة وستستمر جهودنا”.

كما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إن واشنطن أجرت أكثر من 60 اتصالا مع الفلسطينيين والإسرائيليين وأهم قادة المنطقة.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، قد قال في وقت سابق الاثنين، إن مصر تواصل جهودها للتوصل لوقف إطلاق النار يعفي الشعب الفلسطيني من الاعتداءات الإسرائيلية.

وذكر شكري، في حوار مع “سكاي نيوز عربية”: “مصر تواصل جهودها من خلال اتصالاتها مع أطراف الصراع وأيضا الدول الفاعلة في محاولة للتوصل لوقف لإطلاق النار يعفي الشعب الفلسطيني من هذه الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة”.

وأضاف: “من الضرورة أن يتم توصل لوقف كامل لإطلاق النار. هناك توافق حول هذا الأمر بين الكثير من الدول الفاعلة.. ونستمر في جهودنا لتحقيق هذا الغرض”.

وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، على تويتر، الاثنين، إنه تحدث مع نظيره الإسرائيلي والحكومة المصرية حول الأزمة الإسرائيلية-الفلسطينية المستمرة، فيما قال مسؤولون أميركيون إنهم يعملون على تهدئة العنف.

وكتب سوليفان: “الولايات المتحدة منخرطة في دبلوماسية هادئة ومكثفة وستستمر جهودنا”.

كما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إن واشنطن أجرت أكثر من 60 اتصالا مع الفلسطينيين والإسرائيليين وأهم قادة المنطقة.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، قد قال في وقت سابق الاثنين، إن مصر تواصل جهودها للتوصل لوقف إطلاق النار يعفي الشعب الفلسطيني من الاعتداءات الإسرائيلية.

وذكر شكري، في حوار مع “سكاي نيوز عربية”: “مصر تواصل جهودها من خلال اتصالاتها مع أطراف الصراع وأيضا الدول الفاعلة في محاولة للتوصل لوقف لإطلاق النار يعفي الشعب الفلسطيني من هذه الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة”.

وأضاف: “من الضرورة أن يتم توصل لوقف كامل لإطلاق النار. هناك توافق حول هذا الأمر بين الكثير من الدول الفاعلة.. ونستمر في جهودنا لتحقيق هذا الغرض”.