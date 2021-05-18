مجلس الأمة

الحمد: اللجنة المالية انتهت من ترتيب أولوياتها.. وتناقش الخطة الإنمائية الأحد المقبل

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18 مايو 2021 | | قال رئيس اللجنة المالية النائب أحمد الحمد إن اللجنة ستعقد اجتماعا الأحد المقبل لمناقشة مشروع قانون بإصدار الخطة الإنمائية للسنوات 2020/2025 الذي تقدمت به الحكومة.

وأضاف الحمد في تصريح صحافي أن اللجنة قامت بترتيب أولوياتها والتي ستتم مناقشتها خلال اجتماعات متتالية للجنة، مضيفا أن اجتماع اللجنة الأحد سيشمل مناقشة مشروع بقانون بشأن الصكوك المقدم من الحكومة.

وذكر الحمد إن اللجنة ستناقش كذلك الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل قانون غرفة تجارة وصناعة الكويت، مبيناً أنه من ضمن أولويات اللجنة، كما ستقوم اللجنة بمناقشة الاقتراح بقانون المحال إلى اللجنة من اللجنة التشريعية فيما يخص النصب العقاري.(أ.غ)

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