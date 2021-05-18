الخنفور يطالب باستثناء الطلبة الدارسين في الخارج من شروط سفر المواطنين

18 مايو 2021 | | طالب رئيس لجنة الشؤون الصحية النائب سعد الخنفور وزير الصحة د. باسل الصباح باستثناء الطلبة الدارسين خارج الكويت من القرارات المتعلقة بسفر المواطنين الصادرة أخيرا.

وأكد الخنفور في تصريح صحفي ضرورة أن يتم التعامل مع هؤلاء الطلبة بشكل استثنائي على أن يصدر القرار في أقرب وقت ممكن بسبب بدء الاختبارات في أغلب دول العالم .

وأوضح أنه “لا بد أن يستثنى الطلبة من قرار وزارة الصحة الأخير المتعلق بشروط السماح للسفر للمواطنين والخاصة بضرورة الحصول على جرعتين من اللقاح ومضى أكثر من أسبوعين على الجرعة الثانية، وكذلك شرط مضي أكثر من خمسة أسابيع لمن حصل على جرعة واحدة من اللقاح، بالإضافة إلى شرط مضي أكثر من أسبوعين على من تعافي من الإصابة بفيروس كورونا وحصل على جرعة واحدة من اللقاح”.

وأكد أهمية أن تضع وزارة الصحة وجميع أجهزة الدولة مصالح الطلبة المبتعثين والدارسين بالخارج على رأس الأولويات بما يحفظ مستقبلهم الدراسي.(إع)(أ.غ)

.