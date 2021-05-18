بعد “النبذ” لسنوات.. تطورات بشأن عودة بنزيمة إلى منتخب فرنسا

ذكرت تقارير صحفية، أن مهاجم ريال مدريد الإسباني، كريم بنزيمة، قد يعود إلى صفوف المنتخب الفرنسي مرة أخرى، بعدما ظل منبوذا لعدة سنوات، على خلفية تورطه في قضية ابتزاز.

وأوردت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أن مدرب فريق الديكة، ديديي ديشماب، يفكر في استدعاء المهاجم البارز إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية التي تنطلق في يونيو المقبل.

وبحسب المصدر، فإن مدرب المنتخب الفرنسي قد يعلن عن عودة بنزيمة، اليوم الثلاثاء.

وتتوالى في الوقت الحالي، قوائم المنتخبات الأوروبية التي تخوض نهائيات بطولة “اليورو”، بينما تتجه الأنظار إلى منتخب فرنسا، الذي توج بكأس العالم 2018.

وستشمل القائمة 26 لاعبا، بعد زيادة ثلاثة لاعبين من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، في قوائم المنتخبات، نظرا إلى تفشي فيروس كورونا.

وكانت من المفترض أن تقام البطولة الأوروبية، في سنة 2020، لكنها أُرجئت بسبب تفشي الجائحة التي أحدثت حالة شلل غير مسبوقة في العالم.

ويتواصل غياب كريم بنزيما عن منتخب فرنسا منذ ما يقارب 6 أعوام، وهو غياب اضطراري ناجم عن واقعته مع زميله ماتيو فالبوينا.

وجرى اتهام مهاجم ريال مدريد بابتزاز مواطنه، ماثيو فالبوينا، بمقطع فيديو ذو محتوى جنسي عام 2015، لكن عودة بنزيما ليست أمرا مستبعدا اليوم، بحسب “ليكيب”.

وكتبت “ليكيب”، “لم يعد موضوع عودة كريم بنزيما إلى المنتخب الفرنسي من المحرمات، بل صار من أفكار ديدييه ديشامب، فهو يعرف أنه يقدم أفضل موسم له فى مسيرته، كما بوسعه أن يقدم الشيء الكثير للمنتخب الفرنسي”.

وأوردت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أن مدرب فريق الديكة، ديديي ديشماب، يفكر في استدعاء المهاجم البارز إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية التي تنطلق في يونيو المقبل.

وبحسب المصدر، فإن مدرب المنتخب الفرنسي قد يعلن عن عودة بنزيمة، اليوم الثلاثاء.

وتتوالى في الوقت الحالي، قوائم المنتخبات الأوروبية التي تخوض نهائيات بطولة “اليورو”، بينما تتجه الأنظار إلى منتخب فرنسا، الذي توج بكأس العالم 2018.

وستشمل القائمة 26 لاعبا، بعد زيادة ثلاثة لاعبين من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، في قوائم المنتخبات، نظرا إلى تفشي فيروس كورونا.

وكانت من المفترض أن تقام البطولة الأوروبية، في سنة 2020، لكنها أُرجئت بسبب تفشي الجائحة التي أحدثت حالة شلل غير مسبوقة في العالم.

ويتواصل غياب كريم بنزيما عن منتخب فرنسا منذ ما يقارب 6 أعوام، وهو غياب اضطراري ناجم عن واقعته مع زميله ماتيو فالبوينا.

وجرى اتهام مهاجم ريال مدريد بابتزاز مواطنه، ماثيو فالبوينا، بمقطع فيديو ذو محتوى جنسي عام 2015، لكن عودة بنزيما ليست أمرا مستبعدا اليوم، بحسب “ليكيب”.

وكتبت “ليكيب”، “لم يعد موضوع عودة كريم بنزيما إلى المنتخب الفرنسي من المحرمات، بل صار من أفكار ديدييه ديشامب، فهو يعرف أنه يقدم أفضل موسم له فى مسيرته، كما بوسعه أن يقدم الشيء الكثير للمنتخب الفرنسي”.