رياضة

دي ماريا وماركينيوس.. اعتقال متهمين بجريمة النصف مليون يورو

منذ 57 دقيقة
2 أقل من دقيقة

قال مصدر في الشرطة الفرنسية، الثلاثاء، إن السلطات الأمنية اعتقلت 4 أشخاص في إطار التحقيقات الجارية في عمليتي السطو على منزلي ماركينيوس وأنخيل دي ماريا لاعبي باريس سان جرمان الفرنسي.

وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه لـ”رويترز” إن المعتقلين الأربعة رجال تتراوح أعمارهم ما بين 18 و29 عاما، وإنهم اعتقلوا صباح الثلاثاء، وتقوم الشرطة بتفتيش منازلهم في الوقت الحالي.

وتعرض منزلا اللاعبين للسرقة خلال مباراة فريقهما على أرضه في مواجهة نانت في مارس الماضي.

واحتجز اللصوص والد ماركينيوس رهينة خلال السطو، بينما لم تحدث أي مواجهة بين اللصوص وأفراد أسرة دي ماريا، رغم وجودهم في المنزل وقت الحادث.

وتقول تقارير إعلامية إن اللصوص نجحوا في سرقة خزينة من منزل دي ماريا تحتوي على مجوهرات وساعات تصل قيمتها إلى 500 ألف يورو، على أقل تقدير.

وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه لـ”رويترز” إن المعتقلين الأربعة رجال تتراوح أعمارهم ما بين 18 و29 عاما، وإنهم اعتقلوا صباح الثلاثاء، وتقوم الشرطة بتفتيش منازلهم في الوقت الحالي.

وتعرض منزلا اللاعبين للسرقة خلال مباراة فريقهما على أرضه في مواجهة نانت في مارس الماضي.

واحتجز اللصوص والد ماركينيوس رهينة خلال السطو، بينما لم تحدث أي مواجهة بين اللصوص وأفراد أسرة دي ماريا، رغم وجودهم في المنزل وقت الحادث.

وتقول تقارير إعلامية إن اللصوص نجحوا في سرقة خزينة من منزل دي ماريا تحتوي على مجوهرات وساعات تصل قيمتها إلى 500 ألف يورو، على أقل تقدير.

الوسوم

مقالات ذات صلة

برعاية محمد صلاح.. ليفربول يجتاز ولفرهامبتون برباعية

ديسمبر 6, 2020

ليفربول يسقط في فخ “النقطة” على أرضه

ديسمبر 27, 2020

الأهلي يصعق الوداد ويضع قدمه اليمنى في نهائي أبطال إفريقيا

أكتوبر 17, 2020

قرار بحق مشجع إنجليزي بعد عنصريته ضد محمد صلاح

أكتوبر 14, 2020
زر الذهاب إلى الأعلى