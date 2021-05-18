رسميا.. بنزيمة يعود للمنتخب الفرنسي

بعد غياب استمر نحو 6 سنوات، يعود مهاجم ريال مدريد كريم بنزيمة، لينضم إلى منتخب فرنسا الذي سيشارك في نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية، التي تنطلق في يونيو المقبل.

وأعلن الحساب الرسمي للمنتخب الفرنسي على تويتر، عودة كريم بنزيمة ضمن قائمة منتخب بلاده، لينهي بذلك الاستبعاد الذي استمر لسنوات، على خلفية تورط اللاعب في قضية ابتزاز.

وكانت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، قد ذكرت في وقت سابق أن مدرب منتخب الديكة، ديديي ديشماب، يفكر في استدعاء المهاجم البارز إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية التي تنطلق في يونيو المقبل.

وبالفعل، استغل ديشماب تألق بنزيمة في أحد أفضل مواسمه على الإطلاق ليضمه للمنتخب المتوج بأخر بطولة كأس عالم قبل ثلاث سنوات.

وكان بنزيمة قد غاب عن المنتخب على خلفية اتهامه بابتزاز مواطنه، ماثيو فالبوينا، بمقطع فيديو عام 2015.

وتتوالى في الوقت الحالي، قوائم المنتخبات الأوروبية التي تخوض نهائيات بطولة “اليورو”، بينما تتجه الأنظار إلى منتخب فرنسا، الذي توج بكأس العالم 2018.

وستشمل القائمة 26 لاعبا، بعد زيادة ثلاثة لاعبين من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، في قوائم المنتخبات، نظرا إلى تفشي فيروس كورونا.

وكانت من المفترض أن تقام البطولة الأوروبية، في سنة 2020، لكنها أُرجئت بسبب تفشي الجائحة التي أحدثت حالة شلل غير مسبوقة في العالم.

وأعلن الحساب الرسمي للمنتخب الفرنسي على تويتر، عودة كريم بنزيمة ضمن قائمة منتخب بلاده، لينهي بذلك الاستبعاد الذي استمر لسنوات، على خلفية تورط اللاعب في قضية ابتزاز.

وكانت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، قد ذكرت في وقت سابق أن مدرب منتخب الديكة، ديديي ديشماب، يفكر في استدعاء المهاجم البارز إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية التي تنطلق في يونيو المقبل.

وبالفعل، استغل ديشماب تألق بنزيمة في أحد أفضل مواسمه على الإطلاق ليضمه للمنتخب المتوج بأخر بطولة كأس عالم قبل ثلاث سنوات.

وكان بنزيمة قد غاب عن المنتخب على خلفية اتهامه بابتزاز مواطنه، ماثيو فالبوينا، بمقطع فيديو عام 2015.

وتتوالى في الوقت الحالي، قوائم المنتخبات الأوروبية التي تخوض نهائيات بطولة “اليورو”، بينما تتجه الأنظار إلى منتخب فرنسا، الذي توج بكأس العالم 2018.

وستشمل القائمة 26 لاعبا، بعد زيادة ثلاثة لاعبين من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، في قوائم المنتخبات، نظرا إلى تفشي فيروس كورونا.

وكانت من المفترض أن تقام البطولة الأوروبية، في سنة 2020، لكنها أُرجئت بسبب تفشي الجائحة التي أحدثت حالة شلل غير مسبوقة في العالم.