“لا مفاجآت” في ترتيب أعلى أندية العالم قيمة

صنفت دراسة جديدة أعلى 50 ناديا على مستوى العالم من حيث قيمة العلامة التجارية، حيث حافظ ريال مدريد الإسباني على الصدارة للعام الثالث على التوالي.

ووفقا لمؤسسة “براند فينانس” المعنية بحساب قيم أكبر العلامات التجارية في العالم، فقد جاء ريال مدريد في المرتبة الأولى بعلامة تجارية قدرت قيمتها بـ1.276 مليار يورو.

وقال تقرير المؤسسة إن مشاركات الفريق الملكي اللافتة في دوري أبطال أوروبا خلال السنوات الماضية، كانت عاملا رئيسيا في رفع قيمة علامته التجارية.

وخلال الـ7 سنوات الماضية، حقق ريال مدريد لقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات.

وضمت القائمة 5 أندية فقط تخطت علاماتها التجارية حاجز المليار يورو، هي ريال مدريد وغريمه الإسباني برشلونة، ثم مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي الإنجليزيان وبايرن ميونيخ الألماني.

وضمت قائمة الأندية العشرة صاحبة العلامات التجارية الأعلى قيمة، 6 أندية إنجليزية، فيما غابت عنها الأندية الإيطالية تماما، وجاء ترتيبها كالتالي:

1. ريال مدريد: 1.276 مليار يورو.

2. برشلونة: 1.266 مليار يورو.

3. مانشستر يونايتد: 1.130 مليار يورو.

4. مانشستر سيتي: 1.118 مليار يورو.

5. بايرن ميونيخ: 1.068 مليار يورو.

6. ليفربول: 973 مليون يورو.

7. باريس سان جرمان: 887 مليون يورو.

8. تشلسي: 769 مليون يورو.

9. توتنهام: 723 مليون يورو.

10. أرسنال: 675 مليون يورو.

ووفقا لمؤسسة “براند فينانس” المعنية بحساب قيم أكبر العلامات التجارية في العالم، فقد جاء ريال مدريد في المرتبة الأولى بعلامة تجارية قدرت قيمتها بـ1.276 مليار يورو.

وقال تقرير المؤسسة إن مشاركات الفريق الملكي اللافتة في دوري أبطال أوروبا خلال السنوات الماضية، كانت عاملا رئيسيا في رفع قيمة علامته التجارية.

وخلال الـ7 سنوات الماضية، حقق ريال مدريد لقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات.

وضمت القائمة 5 أندية فقط تخطت علاماتها التجارية حاجز المليار يورو، هي ريال مدريد وغريمه الإسباني برشلونة، ثم مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي الإنجليزيان وبايرن ميونيخ الألماني.

وضمت قائمة الأندية العشرة صاحبة العلامات التجارية الأعلى قيمة، 6 أندية إنجليزية، فيما غابت عنها الأندية الإيطالية تماما، وجاء ترتيبها كالتالي:

1. ريال مدريد: 1.276 مليار يورو.

2. برشلونة: 1.266 مليار يورو.

3. مانشستر يونايتد: 1.130 مليار يورو.

4. مانشستر سيتي: 1.118 مليار يورو.

5. بايرن ميونيخ: 1.068 مليار يورو.

6. ليفربول: 973 مليون يورو.

7. باريس سان جرمان: 887 مليون يورو.

8. تشلسي: 769 مليون يورو.

9. توتنهام: 723 مليون يورو.

10. أرسنال: 675 مليون يورو.