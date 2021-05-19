الشاهين: تصريحات وزير الخارجية اللبناني تجاه دول الخليج تخل بمسؤوليات منصبه الدبلوماسي

19 مايو 2021 | | استنكر النائب أسامة الشاهين التصريحات الصادرة من وزير الخارجية اللبناني تجاه الشعوب الخليجية والشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية وأهل البادية، معتبراً أنها غير مقبولة وغير مسؤولة.

وأكد الشاهين في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن هذه التصريحات لا تسيء إلى أحد من هذه الشعوب بقدر ما تسيء إلى شخص المتحدث وتجعله غير لائق لتقلد وترؤس الدبلوماسية اللبنانية.

وقال “ردا على وزير الخارجية اللبناني أقول له ما قاله الشاعر البدوي (وعابوها علي فلم تعبني ولم يعرق لها يوما جبيني)، مضيفا أن ” لبنان بلد الحضارة والرأي والرأي الآخر وهذا الذي تعلمناه من لبنان”.(ع.إ)(أ.غ)