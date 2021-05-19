اقتصاد

“كارثة الـ400 مليار”.. العملات المشفرة تهوي خلال 24 ساعة

منذ 45 دقيقة
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فقدت سوق العملات المشفرة 400 مليار دولار من قيمتها في أقل من 24  ساعة، الأربعاء، في وقت واصلت فيه العملة الرقمية “بتكوين” الانخفاض، في موجة تقلب مستمرة منذ أسبوع، لتتراجع دون حاجز 40 ألف دولار.

وفاقمت تقارير عن فرض المزيد من القيود على معاملات العملات المشفرة في الصين مخاوف سابقة أثارتها “تغريدات” من رئيس تسلا، إيلون ماسك.

وتراجعت “بتكوين” حوالي 15 بالمئة إلى مستوى 36 ألف دولار بفعل عمليات بيع قوية.

 وهي الآن منخفضة أكثر من 40 بالمئة عن أعلى مستوياتها هذا العام البالغ 64 ألفا و895.22 دولار، الذي بلغته في 14 أبريل.

وهوت عملة “إثريوم”، المرتبطة بشبكة سلسلة كتل إثريوم، حوالي 25 بالمئة، إلى مستوى 2500 دولار.

 

وفاقمت تقارير عن فرض المزيد من القيود على معاملات العملات المشفرة في الصين مخاوف سابقة أثارتها “تغريدات” من رئيس تسلا، إيلون ماسك.

وتراجعت “بتكوين” حوالي 15 بالمئة إلى مستوى 36 ألف دولار بفعل عمليات بيع قوية.

 وهي الآن منخفضة أكثر من 40 بالمئة عن أعلى مستوياتها هذا العام البالغ 64 ألفا و895.22 دولار، الذي بلغته في 14 أبريل.

وهوت عملة “إثريوم”، المرتبطة بشبكة سلسلة كتل إثريوم، حوالي 25 بالمئة، إلى مستوى 2500 دولار.

 

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