رياضة

من سيرحل؟.. “صفقة تبادل” بين برشلونة وأتلتيكو مدريد

منذ ساعة واحدة
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رجحت تقارير رياضية في إسبانيا، إمكانية حدوث صفقة تبادلية خلال سوق الانتقالات الصيفية بين ناديي برشلونة وأتلتيكو مدريد، بحيث يكون بطلاها البرتغالي جواو فيليكيس والفرنسي أنطوان غريزمان.

وكشف برنامج “أونزي” الذي تبثه قناة “تي في 3” الإسبانية، أن برشلونة سيرحب بتبادل بين غريزمان وجواو فيليكس مع أتلتيكو مدريد في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأضاف المصدر أن وجود البرتغالي خورخي مينديز، وكيل أعمال اللاعب جواو فيليكس، في العملية يمكن أن يقود إلى صفقة حقيقية هذا الصيف.

وأشارت القناة الإسبانية إلى أن فريقي برشلونة وأتلتيكو مدريد رتبا دفع مبالغ مماثلة للاعبين.

ويتجه برشلونة إلى التخلي عن غريزمان، لأن أداء المهاجم الفرنسي لم يكن في المستوى المأمول، لأنه لم يمنح “البلوغرانا” ما كان يراهن عليه من خلال التعاقد.

وكتبت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية قد نشرت أن رئيس نادي برشلونة، خون لابورتا، قد يطلب من غريزمان خفض أجره إذا أراد الاستمرار رفقة برشلونة.

في المقابل، طالما أثار جواو فيليكس إعجاب برشلونة، حتى وإن لم يتأقلم بشكل كبير مع أتلتيكو مدريد تحت قيادة المدرب الأرجنتيني دييغو بابلو سيميوني، ومع ذلك.

وكشف برنامج “أونزي” الذي تبثه قناة “تي في 3” الإسبانية، أن برشلونة سيرحب بتبادل بين غريزمان وجواو فيليكس مع أتلتيكو مدريد في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأضاف المصدر أن وجود البرتغالي خورخي مينديز، وكيل أعمال اللاعب جواو فيليكس، في العملية يمكن أن يقود إلى صفقة حقيقية هذا الصيف.

وأشارت القناة الإسبانية إلى أن فريقي برشلونة وأتلتيكو مدريد رتبا دفع مبالغ مماثلة للاعبين.

ويتجه برشلونة إلى التخلي عن غريزمان، لأن أداء المهاجم الفرنسي لم يكن في المستوى المأمول، لأنه لم يمنح “البلوغرانا” ما كان يراهن عليه من خلال التعاقد.

وكتبت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية قد نشرت أن رئيس نادي برشلونة، خون لابورتا، قد يطلب من غريزمان خفض أجره إذا أراد الاستمرار رفقة برشلونة.

في المقابل، طالما أثار جواو فيليكس إعجاب برشلونة، حتى وإن لم يتأقلم بشكل كبير مع أتلتيكو مدريد تحت قيادة المدرب الأرجنتيني دييغو بابلو سيميوني، ومع ذلك.

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