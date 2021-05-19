وفد فلسطيني يزور مجلس الأمة ويثمن جهود دولة الكويت وتضامنها الدائم مع الحقوق الفلسطينية

18 مايو 2021 | | التقى مراقب مجلس الأمة النائب أسامة الشاهين رئيس وأعضاء تنسيقية المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج، في إطار سياسة مجلس الأمة الداعمة للقضية الفلسطينية والتضامن مع المرابطين في فلسطين المحتلة والقدس الشريف.

وقد أعرب أعضاء الوفد الفلسطيني عن شكر الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج لمواقف دولة الكويت، مثمنين مواقف رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم المؤثرة تجاه القضية الفلسطينية.

كما ثمن الوفد الزائر موقف الشعب الكويتي السباق تجاه الأحداث الأخيرة والتي تمثل استمرارا لدور لدولة الكويت الريادي في نصرة القضية الفلسطينية.

وأعرب الشاهين في تصريح صحفي عن ترحيبه واعتزازه بهذه الزيارة قائلا إن ” مجلس الأمة يمثل الشعب الكويتي المحب لكم والداعم لكم وزيارتكم نوع من التشريف والتكليف لنا الذي نسأل الله تعالى أن يعيننا عليه.”

وأكد الشاهين دور مجلس الأمة ومواقفه المشرفة تجاه مناصرة القضية الفلسطينية، مشيرا إلى ان المجلس سيعقد الأسبوع المقبل جلسة ليست الأولى من نوعها فيما يتعلق بهذه القضية.

وأشاد بالجهود المستمرة من قبل الشعبة البرلمانية الكويتية لطرد الكيان الصهيوني من الاتحاد البرلماني العالمي، مطالبا الاتحاد البرلماني العالمي في هذا الصدد بإصدار بيان يحتوي مفردات وصيغة أقوى من البيان الأخير الصادر عنه بخصوص الأحداث في غزة.

وأشار إلى استمرار التنسيق والتواصل بين مجلس الأمة ورابطة برلمانيون لأجل القدس التي تضم 3 آلاف برلماني من مختلف أنحاء العالم، وخاصة انه تشرف بعضوية الهيئة التنفيذية نيابة عن برلمانات الخليج العربي.

وكشف الشاهين عن فعالية ستعقد بالتعاون ما بين الرابطة ومجلس الأمة بخصوص القضية الفلسطينية، مؤكداً أن الكويت أميرا وشعبا وحكومة مع القضية الفلسطينية.

من جهته قال أمين سر الهيئة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج محمد الأنصاري إن الوفد الفلسطيني حمل مراقب مجلس الأمة رسالة إلى رئيس المجلس تتضمن طلب تبني ودعم نقاط رئيسة تتضمن رفض ممارسات الاحتلال التعسفية ضد أبناء الشعب الفلسطيني ورفض كل أشكال التطبيع مع الكيان الإسرائيلي وإصدار تشريع لتجريم التعامل معه لأن التطبيع يشكل وصمة عار في جبين الأمة العربية والإسلامية.

وأضاف ان ” الرسالة تتضمن المطالبة استمرار جهود مجلس الأمة الكويتي بدعوة الاتحادات البرلمانية في العالم على الصعيد العربي والدولي لعقد جلسات طارئة لعرض الوضع الفلسطيني المتأزم يناقش فيها حقوق المسلمين والمسيحيين في القدس وحرية ممارسة الشعائر الدينية بحرية وكرامة من دون المساس بأي من المقدسات فيها أو تغيير جزء من معالمها.

وأوضح الأنصاري ان “الرسالة تتضمن اقتراحا بإعادة تفعيل مشروع تدريس القضية الفلسطينية وزيادة المحتوى الخاص بالصراع العربي الإسرائيلي ضمن مناهج المراحل التعليمية في دولة الكويت لكي تبقى الأجيال مرتبطة بالقضية الفلسطينية.”

وأضاف ان “الرسالة دعت إلى توجيه أصحاب الاختصاص لزيادة البرامج الإعلامية الخاصة بالقضية الفلسطينية وتاريخ نضاله وصموده، واستمرار الجهود الرسمية للكويت على الصعيدين الإقليمي والدولي لوقف تشريد العائلات الفلسطينية من بيوتهم في أحياء القدس وبالأخص في حي الشيخ جراح”.

وفي ختام الزيارة أهدى الوفد الفلسطيني درعين تذكاريين لرئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم ومراقب مجلس الأمة أسامة الشاهين.(ع.إ)(أ.غ)