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الحمض النووي يحسم الخلاف حول مكان ميلاد كولومبوس

منذ 35 دقيقة
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يسعى باحثون إسبان لحسم خلاف بشأن أصول الرحّالة الشهير كريستوفر كولومبس بعد أن أشارت نظريات متعددة في العقود الماضية إلى أنه ينحدر من البرتغال أو إسبانيا، وليس إيطاليا كما يعتقد أغلب الباحثين.

وقال خوسيه أنطونيو لورينتي كبير الباحثين في دراسة للحمض النووي أجرتها جامعة غرناطة في مؤتمر صحفي عبر الفيديو يوم الأربعاء “لا شك لدينا (في أصله الإيطالي)، لكننا يمكن أن نقدم بيانات موضوعية يمكن أن… تضع حدا لسلسلة النظريات الموجودة”.

ويعتقد المؤرخون أن كولومبوس ولد في مدينة جنوة الإيطالية عام1451.

واستضافت الجامعة اجتماعا لأنصار نظريات مختلفة عن مكان مولد كولومبس تشمل مناطق إسبانية مثل فالنسية وإسبينوسا ديناريس وغاليسياومايوركا، وكذلك منطقة ألينتيخو البرتغالية وأماكن أخرى.

 

 

ونقلت رويترز عن ألفونسو شانث، وهو باحث تاريخ وكاتب يعتقد أن كولومبس ولدفي إسبينوسا ديناريس بوسط إسبانيا، إنه يرجو أن يتوصل هذا البحث”إلى نتيجة توحدنا في مسعانا المشترك وهو إثبات أن كولومبس كان نبيلا من إسبانيا وليس بحارا من جنوة”.

وستنشر في أكتوبر النتائج النهائية لفحص الحمض النووي (دي.إن.إيه) لعينات صغيرة يعتقد العلماء أنها من رفات كولومبس وابنه فرناندو وأخيه دييغو بعد تحليلها في معامل في أوروبا والأميركتين.

 

وقال خوسيه أنطونيو لورينتي كبير الباحثين في دراسة للحمض النووي أجرتها جامعة غرناطة في مؤتمر صحفي عبر الفيديو يوم الأربعاء “لا شك لدينا (في أصله الإيطالي)، لكننا يمكن أن نقدم بيانات موضوعية يمكن أن… تضع حدا لسلسلة النظريات الموجودة”.

ويعتقد المؤرخون أن كولومبوس ولد في مدينة جنوة الإيطالية عام1451.

واستضافت الجامعة اجتماعا لأنصار نظريات مختلفة عن مكان مولد كولومبس تشمل مناطق إسبانية مثل فالنسية وإسبينوسا ديناريس وغاليسياومايوركا، وكذلك منطقة ألينتيخو البرتغالية وأماكن أخرى.

 

 

ونقلت رويترز عن ألفونسو شانث، وهو باحث تاريخ وكاتب يعتقد أن كولومبس ولدفي إسبينوسا ديناريس بوسط إسبانيا، إنه يرجو أن يتوصل هذا البحث”إلى نتيجة توحدنا في مسعانا المشترك وهو إثبات أن كولومبس كان نبيلا من إسبانيا وليس بحارا من جنوة”.

وستنشر في أكتوبر النتائج النهائية لفحص الحمض النووي (دي.إن.إيه) لعينات صغيرة يعتقد العلماء أنها من رفات كولومبس وابنه فرناندو وأخيه دييغو بعد تحليلها في معامل في أوروبا والأميركتين.

 

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