بطل المصارعة المصري “كيشو”… هل يحرز الميدالية في طوكيو؟

يعد المصري محمد إبراهيم “كيشو” واحدا من الأفضل في العالم بالمصارعة، حيث يصنف الرابع على العالم في وزن 67 كيلو غراما برصيد 38 نقطة، وقد حقق عددا كبيرا من الألقاب الإفريقية والعالمية، ويجري الرهان عليه من مصر ليحرز ميدالية بدورة الألعاب الأوليمبية في طوكيو.

لقب كيشو

ويقول محمد كيشو لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن سبب تلقيبه بكيشو يرجع إلى عبارة “كش مات” أو “كش ملك” المعروفة في لعبة الشطرنج والتي تعني “تهديد الملك وضرورة تحريكه قبل القضاء عليه وإنهاء اللعبة”، مشيرا إلى أنه اشتهر بهذا اللقب لأن معظم المباريات التي يخوضها تنتهي بلمس الأكتاف وعدم التكافؤ الفني.

أول مصري وعربي

وحول التأهل إلى أوليمبياد طوكيو، يقول كيشو: “مشوار التأهل كان صعبا، إذ خضت بطولة العالم للكبار عام 2019 وكانت أول مشاركة لي في بطولة بهذا الحجم، ولعبت 6 مباريات حققت الفوز في 4 منها”.

وتابع: “تأهلت إلى أوليمبياد طوكيو لأصبح أول مصري وعربي وإفريقي يتأهل من خلال بطولة العالم، التي كانت كل المباريات فيها صعبة للغاية”.

الاستعدادات لأوليمبياد طوكيو

وحول استعداده لأوليمبياد طوكيو، قال: “بعد توقف المعسكرات الخارجية والبطولات بسبب جائحة كورونا تم توفير الدعم لإكمال الاستعدادات داخل مصر، وكنت أتمرن فى هذه الفترة دون توقف.. ثم سافرت لمعسكر فى دولة المجر في يناير الماضي”.

وأضاف: “حاليا أتواجد في مصر لاستكمال الخطة التدريبية والمشاركة في معسكرات أخرى وبطولات قبل طوكيو”، مؤكدا دعم وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية المصرية له.

تاريخ مرصع بالذهب

وتابع كيشو حدبثه إلى موقع “سكاي نيوز عربية”: “حققت عددا كبيرا من الألقاب الإفريقية والدولية والعالمية، مثل ‎الميدالية الذهبية بالبطولة الإفريقية في الجزائر، والميدالية الذهبية ببطولة التصنيف العالمي بروما، و‎الميدالية الذهبية في دورة الألعاب العسكرية السابعة بالصين”.

كما نجح في تحقيق ‎الميدالية الذهبية فى دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب، و‎الميدالية الذهبية في بطولة العالم للشباب تحت 23 سنة، واقتناص لقب أفضل لاعب في عام 2019 من الاتحاد الدولي للمصارعة.

وأورد الرياضي المصري: “حصلت على ‎الميدالية الذهبية في بطولة أوليغ كارفيف بيلاروسيا، والميدالية الذهبية في بطولة البحر المتوسط (كأس أفضل لاعب في البطولة)، و‎الميدالية الذهبية في بطولة إفريقيا للكبار، والميدالية الذهبية في بطولة إفريقيا للشباب، والميدالية الذهبية في بطولة العالم للشباب، والميدالية الذهبية في بطولة إفريقيا بالجزائر 2015، والميدالية الذهبية فى بطولة إفريقيا للكبار (مصر)، إضافة إلى الميدالية الفضية في بطولة العالم”.

وتعول مصر على البطل العالمي كيشو غي تحقيق ميدالية ذهبية، التي سبق أن حققها البطل المصري كرم جابر حين حصل على الميدالية الذهبية في أوليمبياد أثينا عام 2004 في لعبة المصارعة لوزن 96 كيلوغراما.

لقب كيشو

ويقول محمد كيشو لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن سبب تلقيبه بكيشو يرجع إلى عبارة “كش مات” أو “كش ملك” المعروفة في لعبة الشطرنج والتي تعني “تهديد الملك وضرورة تحريكه قبل القضاء عليه وإنهاء اللعبة”، مشيرا إلى أنه اشتهر بهذا اللقب لأن معظم المباريات التي يخوضها تنتهي بلمس الأكتاف وعدم التكافؤ الفني.

أول مصري وعربي

وحول التأهل إلى أوليمبياد طوكيو، يقول كيشو: “مشوار التأهل كان صعبا، إذ خضت بطولة العالم للكبار عام 2019 وكانت أول مشاركة لي في بطولة بهذا الحجم، ولعبت 6 مباريات حققت الفوز في 4 منها”.

وتابع: “تأهلت إلى أوليمبياد طوكيو لأصبح أول مصري وعربي وإفريقي يتأهل من خلال بطولة العالم، التي كانت كل المباريات فيها صعبة للغاية”.

الاستعدادات لأوليمبياد طوكيو

وحول استعداده لأوليمبياد طوكيو، قال: “بعد توقف المعسكرات الخارجية والبطولات بسبب جائحة كورونا تم توفير الدعم لإكمال الاستعدادات داخل مصر، وكنت أتمرن فى هذه الفترة دون توقف.. ثم سافرت لمعسكر فى دولة المجر في يناير الماضي”.

وأضاف: “حاليا أتواجد في مصر لاستكمال الخطة التدريبية والمشاركة في معسكرات أخرى وبطولات قبل طوكيو”، مؤكدا دعم وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية المصرية له.

تاريخ مرصع بالذهب

وتابع كيشو حدبثه إلى موقع “سكاي نيوز عربية”: “حققت عددا كبيرا من الألقاب الإفريقية والدولية والعالمية، مثل ‎الميدالية الذهبية بالبطولة الإفريقية في الجزائر، والميدالية الذهبية ببطولة التصنيف العالمي بروما، و‎الميدالية الذهبية في دورة الألعاب العسكرية السابعة بالصين”.

كما نجح في تحقيق ‎الميدالية الذهبية فى دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب، و‎الميدالية الذهبية في بطولة العالم للشباب تحت 23 سنة، واقتناص لقب أفضل لاعب في عام 2019 من الاتحاد الدولي للمصارعة.

وأورد الرياضي المصري: “حصلت على ‎الميدالية الذهبية في بطولة أوليغ كارفيف بيلاروسيا، والميدالية الذهبية في بطولة البحر المتوسط (كأس أفضل لاعب في البطولة)، و‎الميدالية الذهبية في بطولة إفريقيا للكبار، والميدالية الذهبية في بطولة إفريقيا للشباب، والميدالية الذهبية في بطولة العالم للشباب، والميدالية الذهبية في بطولة إفريقيا بالجزائر 2015، والميدالية الذهبية فى بطولة إفريقيا للكبار (مصر)، إضافة إلى الميدالية الفضية في بطولة العالم”.

وتعول مصر على البطل العالمي كيشو غي تحقيق ميدالية ذهبية، التي سبق أن حققها البطل المصري كرم جابر حين حصل على الميدالية الذهبية في أوليمبياد أثينا عام 2004 في لعبة المصارعة لوزن 96 كيلوغراما.