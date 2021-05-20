بيان من مصرف لبنان بشأن “بيع الدولار”

أعلن حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، الخميس، أن البنك المركزي سيقوم بعمليات بيع للدولار الأميركي للمصارف المشاركة على منصة “صيرفة” (sayrafa) بسعر 12000 ألف ليرة للدولار الواحد.

وطلب المصرف من المشاركين الراغبين تسجيل جميع الطلبات على المنصة، اعتبارا من نهار الجمعة 21 مايو 2021 حتى نهار الثلاثاء 25 مايو، بشرط تسديد المبلغ المطلوب عند تسجيل الطلب بـالليرة اللبنانية نقدا.

ووفق البيان، ستتم تسوية هذه العمليات نهار الخميس 27 مايو. وتدفع الدولارات الأميركية لدى المصارف المسجلة حصرا.

وطلب المصرف من المشاركين الراغبين تسجيل جميع الطلبات على المنصة، اعتبارا من نهار الجمعة 21 مايو 2021 حتى نهار الثلاثاء 25 مايو، بشرط تسديد المبلغ المطلوب عند تسجيل الطلب بـالليرة اللبنانية نقدا.

ووفق البيان، ستتم تسوية هذه العمليات نهار الخميس 27 مايو. وتدفع الدولارات الأميركية لدى المصارف المسجلة حصرا.