بالصور.. تشييع جثمان الفنان الراحل سمير غانم

شيع عدد كبير من الفنانين جثمان الفنان الكبير سمير غانم إلى مثواه الأخير وأدوا صلاة الجنازة عليه، بمسجد المشير بالتجمع الخامس بالقاهرة.

ورحل الفنان الكبير سمير غانم عن عالمنا، الخميس، عن عمر يناهز 84 عاماً، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

وحضر تشييع الجثمان من الفنانين كل من ميرفت أمين ويسرا وسماح أنور ومنير مكرم والإعلامية بوسي شلبي والإعلامي عمرو الليثي والمخرجة إيناس الدغيدى والفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

كما كان من بين الحضور الفنان سمير صبري والمطرب محمد حماقي وروجينا والأنبا بطرس دانيال، ورامي صبري وهناء الشوربجي وأميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، وعدد آخر كبير من النجوم، كما شاركت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم في مراسم الجنازة.

الوداع الأخير

وتواجدت صباح الجمعة بالمستشفى قبل نقل جثمان الراحل، أسرة النجم الراحل وعلى رأسهم ابنتيه إيمي ودنيا وزوجيهما الفنان حسن الرداد والإعلامي رامي رضوان، وشقيقة سمير غانم، وحضر الفنان والمنتج هشام جمال والفنانة شيماء سيف وزوجها المنتج محمد كارتر والفنان الشاب عمرو وهبة والفنانة ميرفت أمين إلى جانب الفنانة وفاء عامر، لإلقاء النظرة الأخيرة على الراحل قبل تشييع جثمانه.

شقيقة ينهار

ودخل شقيق الفنان سمير غانم في حالة انهيار عقب تشييع جثمانه، وتوديعه لمثواه الأخير وودعه بكلمات مؤثرة: “مع السلامة يا حبيبي”، وقام بتقبيله داخل سيارة الموتى، أثناء خروج الجثمان من مسجد المشير طنطاوي بمدينة نصر.

زوجته تتغيب

فيما غابت الفنانة دلال عبد العزيز عن مراسم الجنازة، حسبما نشرت تقارير إعلامية مؤكدة على عدم علم الفنانة دلال عبد العزيز حتى الآن، بوفاة زوجها الفنان سمير غانم، لافتة إلى أن “مسحتها الأخيرة لا تزال إيجابية”.

وأكدت التقارير أن الفنانة دلال عبد العزيز تعاني من فشل رئوي، وحالتها الصحية غير مستقرة في الوقت الذي توضع فيه على جهاز تنفس صناعي، والأخبار السيئة قد تزيد من حالة التعب وعدم الاستقرار”.

مراسم الجنازة

يذكر إنه تم نقل جثمان سمير غانم من المستشفى إلى مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس استعدادًا لأداء صلاة الجنازة عليه عقب صلاة الجمعة.

وكان الفنان سمير غانم قد رحل عن عالمنا، الخميس، عن عمر ناهز الـ 84 عامًا، داخل غرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة، ومن المقرر أن تتلقى أسرته العزاء فيه على مقابر الأسرة بمدينة نصر ومقابر الوفاء والأمل، حسبما أعلن الفنان حسن الرداد عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستغرام”.

ورحل الفنان الكبير سمير غانم عن عالمنا، الخميس، عن عمر يناهز 84 عاماً، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

وحضر تشييع الجثمان من الفنانين كل من ميرفت أمين ويسرا وسماح أنور ومنير مكرم والإعلامية بوسي شلبي والإعلامي عمرو الليثي والمخرجة إيناس الدغيدى والفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

كما كان من بين الحضور الفنان سمير صبري والمطرب محمد حماقي وروجينا والأنبا بطرس دانيال، ورامي صبري وهناء الشوربجي وأميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، وعدد آخر كبير من النجوم، كما شاركت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم في مراسم الجنازة.

الوداع الأخير

وتواجدت صباح الجمعة بالمستشفى قبل نقل جثمان الراحل، أسرة النجم الراحل وعلى رأسهم ابنتيه إيمي ودنيا وزوجيهما الفنان حسن الرداد والإعلامي رامي رضوان، وشقيقة سمير غانم، وحضر الفنان والمنتج هشام جمال والفنانة شيماء سيف وزوجها المنتج محمد كارتر والفنان الشاب عمرو وهبة والفنانة ميرفت أمين إلى جانب الفنانة وفاء عامر، لإلقاء النظرة الأخيرة على الراحل قبل تشييع جثمانه.

شقيقة ينهار

ودخل شقيق الفنان سمير غانم في حالة انهيار عقب تشييع جثمانه، وتوديعه لمثواه الأخير وودعه بكلمات مؤثرة: “مع السلامة يا حبيبي”، وقام بتقبيله داخل سيارة الموتى، أثناء خروج الجثمان من مسجد المشير طنطاوي بمدينة نصر.

زوجته تتغيب

فيما غابت الفنانة دلال عبد العزيز عن مراسم الجنازة، حسبما نشرت تقارير إعلامية مؤكدة على عدم علم الفنانة دلال عبد العزيز حتى الآن، بوفاة زوجها الفنان سمير غانم، لافتة إلى أن “مسحتها الأخيرة لا تزال إيجابية”.

وأكدت التقارير أن الفنانة دلال عبد العزيز تعاني من فشل رئوي، وحالتها الصحية غير مستقرة في الوقت الذي توضع فيه على جهاز تنفس صناعي، والأخبار السيئة قد تزيد من حالة التعب وعدم الاستقرار”.

مراسم الجنازة

يذكر إنه تم نقل جثمان سمير غانم من المستشفى إلى مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس استعدادًا لأداء صلاة الجنازة عليه عقب صلاة الجمعة.

وكان الفنان سمير غانم قد رحل عن عالمنا، الخميس، عن عمر ناهز الـ 84 عامًا، داخل غرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة، ومن المقرر أن تتلقى أسرته العزاء فيه على مقابر الأسرة بمدينة نصر ومقابر الوفاء والأمل، حسبما أعلن الفنان حسن الرداد عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستغرام”.