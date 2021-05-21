كولومبيا.. قرار صادم قبل “كوبا أميركا”

أعلن وزير الرياضة الكولومبي إرنستو لوسينا، الخميس، أن بلاده قررت التقدم بطلب لاتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونيمبول)، من أجل تأجيل بطولة “كوبا أميركا” حتى تتمكن الجماهير من العودة إلى المدرجات.

البطولة التي تنطلق في بوينس أيرس في 13 يونيو المقبل، ستقام في دولتين لأول مرة منذ انطلاقها قبل 105 أعوام، هما الأرجنتين وكولومبيا.

وتستضيف كولومبيا 15 مباراة منها النهائي في العاشر من يوليو، بينما تقام 13 مباراة في الأرجنتين.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، عرضت الأرجنتين تنظيم البطولة بمفردها بعد أسابيع من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في كولومبيا، التي انطلقت في نهاية أبريل وأدت إلى مقتل 15 شخصا على الأقل.

ونقل “الكونيمبول” عدة مباريات في “كوبا ليبرتادوريس” و”كوبا سود أميركانا” من كولومبيا إلى باراغوي والإكوادور.

وقال لوسينا في بيان: “الحكومة الكولومبية ستتقدم بطلب رسمي إلى اتحاد أميركا الجنوبية عبر الاتحاد الكولومبي لتأجيل كوبا أميركا. نعتقد أن أهم شيء لبطولة بهذه المكانة هو حضور الجماهير”.

وتابع: “في الوقت الحالي من المستحيل حضور الجماهير، وهو ما يعني أنها لن تكون البطولة التي نحلم بها”.

وأشار الوزير إلى أنه “يجب تأجيل البطولة حتى يتم السماح بحضور 50 بالمئة على الأقل من سعة الملاعب، لكن القرار الأخير سيكون بيد الكونيمبول”.

ومن المتوقع أن يتخذ اتحاد أميركا الجنوبية قراره النهائي في وقت لاحق من الخميس.

وكان من المفترض إقامة البطولة العام الماضي، لكنها تأجلت بسبب جائحة فيروس كورونا.

البطولة التي تنطلق في بوينس أيرس في 13 يونيو المقبل، ستقام في دولتين لأول مرة منذ انطلاقها قبل 105 أعوام، هما الأرجنتين وكولومبيا.

وتستضيف كولومبيا 15 مباراة منها النهائي في العاشر من يوليو، بينما تقام 13 مباراة في الأرجنتين.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، عرضت الأرجنتين تنظيم البطولة بمفردها بعد أسابيع من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في كولومبيا، التي انطلقت في نهاية أبريل وأدت إلى مقتل 15 شخصا على الأقل.

ونقل “الكونيمبول” عدة مباريات في “كوبا ليبرتادوريس” و”كوبا سود أميركانا” من كولومبيا إلى باراغوي والإكوادور.

وقال لوسينا في بيان: “الحكومة الكولومبية ستتقدم بطلب رسمي إلى اتحاد أميركا الجنوبية عبر الاتحاد الكولومبي لتأجيل كوبا أميركا. نعتقد أن أهم شيء لبطولة بهذه المكانة هو حضور الجماهير”.

وتابع: “في الوقت الحالي من المستحيل حضور الجماهير، وهو ما يعني أنها لن تكون البطولة التي نحلم بها”.

وأشار الوزير إلى أنه “يجب تأجيل البطولة حتى يتم السماح بحضور 50 بالمئة على الأقل من سعة الملاعب، لكن القرار الأخير سيكون بيد الكونيمبول”.

ومن المتوقع أن يتخذ اتحاد أميركا الجنوبية قراره النهائي في وقت لاحق من الخميس.

وكان من المفترض إقامة البطولة العام الماضي، لكنها تأجلت بسبب جائحة فيروس كورونا.