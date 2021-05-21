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مصرع قائد الجيش النيجيري في حادث تحطم طائرة

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أعلن الجيش النيجيري أن قائده الجنرال إبراهيم أتاهيرو لقي مصرعه، الجمعة، في تحطم طائرة عسكرية شمالي البلاد، من دون أن يوضح ملابسات الحادث.

وقال المتحدث باسم القوات الجوية النيجيرية إدوارد غابكويت لـ”فرانس برس”، إن أتاهيرو (54 عاما) لقي حتفه عصر الجمعة، حين تحطمت طائرته العسكرية قرب مطار كادونا، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكان الرئيس محمد بخاري عين أتاهيرو رئيسا لأركان الجيش في يناير الماضي، في تغيير للقيادة العسكرية العليا بهدف تعزيز مكافحة تصاعد العنف والتمرد المتطرف المستمر منذ أكثر من عقد.

ويتزامن مصرع أتاهيرو مع تقارير عن إصابة زعيم جماعة “بوكو حرام” المتطرفة أبو بكر الشكوي بجروح خطيرة، إثر اشتباكات مع مسلحين من فصيل منافس موال لتنظيم “داعش”.

ويحاول الجيش النيجيري إخماد تمرد متطرف في شمال شرق البلاد منذ عام 2009، وقد أودى النزاع بحياة أكثر من 40 ألف شخص، ودفع نحو مليونين آخرين للنزوح.

وقال المتحدث باسم القوات الجوية النيجيرية إدوارد غابكويت لـ”فرانس برس”، إن أتاهيرو (54 عاما) لقي حتفه عصر الجمعة، حين تحطمت طائرته العسكرية قرب مطار كادونا، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكان الرئيس محمد بخاري عين أتاهيرو رئيسا لأركان الجيش في يناير الماضي، في تغيير للقيادة العسكرية العليا بهدف تعزيز مكافحة تصاعد العنف والتمرد المتطرف المستمر منذ أكثر من عقد.

ويتزامن مصرع أتاهيرو مع تقارير عن إصابة زعيم جماعة “بوكو حرام” المتطرفة أبو بكر الشكوي بجروح خطيرة، إثر اشتباكات مع مسلحين من فصيل منافس موال لتنظيم “داعش”.

ويحاول الجيش النيجيري إخماد تمرد متطرف في شمال شرق البلاد منذ عام 2009، وقد أودى النزاع بحياة أكثر من 40 ألف شخص، ودفع نحو مليونين آخرين للنزوح.

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