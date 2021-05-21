موسيماني يكشف سبب تفضيله تدريب الأهلي.. والسر في “النسر”

كشف المدرب الجنوب إفريقي، بيتسو موسيماني، الجمعة، عن سبب اختياره تدريب الأهلي المصري، على العودة لتدريب منتخب بلاده.

وفي تصريحات نشرها موقع “في الجول”، أكد موسيماني أنه كان بمقدوره العودة لتدريب منتخب جنوب إفريقيا، بعد أن دربه بين 2010 و2012، لكنه اختار الأهلي المصري بسبب عقلية الفريق إدارة وجمهورا، بتحقيق البطولات والحث الدائم عن الفوز.

وقال موسيماني: “الجميع يقولون لماذا اخترت المخاطرة إذ أنه كان لدي فرصة للعودة وتدريب منتخب جنوب إفريقيا بعقد طويل لكنني اخترت الأهلي لأنه يمتلك شخصية النسور التي تعرف كيف تنقض في الوقت المناسب”.

وتابع: “لقد حققت ألقابا كثيرة في جنوب إفريقيا لكن الوضع في الأهلي مختلف وعدد النجوم على قميصه مختلف وهناك عقليات مختلفة وجماهير مختلفة تبحث دائما عن الفوز والتتويج بالبطولات”.

وجاءت تصريحات موسيماني قبل مواجهة فريقه السابق، ماميلودي صن داونز، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد انتصر بنتيجة 2-0 في مباراة الذهاب بالقاهرة، ويسعى لحسم التأهل يوم السبت عندما يواجه صن داونز.

وقال موسيماني عن اللقاء: “أعلم إمكانيات صن داونز ولا يوجد أي أعذار ويجب أن نكون جاهزين، سبق لنا مواجهتهم من قبل وحالة الطقس جيدة وملعب التدريب جيد ولا يوجد أي أزمات وتأقلمنا على الأجواء”.

وأكمل: “لن أتحدث عن مدربي الفرق الأخرى، صن داونز فريق جيد وأنا أركز مع فريقي فهناك 70 مليون شخص نود إسعادهم والجمهور يتوقع منا الكثير، لن أنظر إلى صن داونز بل أنظر للأهلي ولدي مسؤولية كبيرة وعلي أن أفكر فيها”.

وفي تصريحات نشرها موقع “في الجول”، أكد موسيماني أنه كان بمقدوره العودة لتدريب منتخب جنوب إفريقيا، بعد أن دربه بين 2010 و2012، لكنه اختار الأهلي المصري بسبب عقلية الفريق إدارة وجمهورا، بتحقيق البطولات والحث الدائم عن الفوز.

وقال موسيماني: “الجميع يقولون لماذا اخترت المخاطرة إذ أنه كان لدي فرصة للعودة وتدريب منتخب جنوب إفريقيا بعقد طويل لكنني اخترت الأهلي لأنه يمتلك شخصية النسور التي تعرف كيف تنقض في الوقت المناسب”.

وتابع: “لقد حققت ألقابا كثيرة في جنوب إفريقيا لكن الوضع في الأهلي مختلف وعدد النجوم على قميصه مختلف وهناك عقليات مختلفة وجماهير مختلفة تبحث دائما عن الفوز والتتويج بالبطولات”.

وجاءت تصريحات موسيماني قبل مواجهة فريقه السابق، ماميلودي صن داونز، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد انتصر بنتيجة 2-0 في مباراة الذهاب بالقاهرة، ويسعى لحسم التأهل يوم السبت عندما يواجه صن داونز.

وقال موسيماني عن اللقاء: “أعلم إمكانيات صن داونز ولا يوجد أي أعذار ويجب أن نكون جاهزين، سبق لنا مواجهتهم من قبل وحالة الطقس جيدة وملعب التدريب جيد ولا يوجد أي أزمات وتأقلمنا على الأجواء”.

وأكمل: “لن أتحدث عن مدربي الفرق الأخرى، صن داونز فريق جيد وأنا أركز مع فريقي فهناك 70 مليون شخص نود إسعادهم والجمهور يتوقع منا الكثير، لن أنظر إلى صن داونز بل أنظر للأهلي ولدي مسؤولية كبيرة وعلي أن أفكر فيها”.