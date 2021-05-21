يوم الحسم في الدوري الإسباني.. ما سيناريوهات حصد اللقب؟

يدخل الدوري الإسباني، مساء السبت، جولته الأخيرة والحاسمة، والتي يشتد فيها الصراع على لقب الدوري بين قطبي العاصمة مدريد.

ويعتبر الدوري الإسباني هذا الموسم، الأقوى منذ أعوام عديدة، بسبب تقارب المنافسة بين الأندية على اللقب، والتي ستستمر حتى صافرة النهاية مساء السبت.

سيناريوهات اللقب

ويتصدر أتلتيكو مدريد ترتيب الدوري الإسباني “لا ليغا”، برصيد 83 نقطة، وخلفه ريال مدريد ‘الملاحق”، برصيد 81 نقطة.

ويحتاج أتلتيكو مدريد لتحقيق الانتصار خارج ملعبه، في جنوب إسبانيا، أمام بلد الوليد، لضمان لقب البطولة.

أما في حال التعادل أو الهزيمة، فسينتظر أتلتيكو مدريد “تعثر” الغريم ريال مدريد في مباراته، بالتعادل أو الهزيمة.

كيف يحقق ريال مدريد اللقب؟

أما بالنسبة “للملكي”، فإن تحقيق اللقب رقم 35 سيتطلب أمورا ليست بيده، تتمثل بتعثر أتلتيكو مدريد.

ويحتاج ريال مدريد للانتصار على ملعبه أمام فياريال، بالإضافة لتعادل أو هزيمة أتلتيكو مدريد أمام بلد الوليد.

أما في حال تعادل أو هزيمة ريال مدريد، فهذا يعني خسارة اللقب بشكل رسمي.

وفي حال انتصار “الملكي” وتعادل أتلتيكو، سيتساوى الفريقان برصيد 84 نقطة، ولكن اللقب سيذهب لريال مدريد، بفضل انتصاره على أتلتيكو في المواجهات المباشرة، وهي الحكم الفاصل في حال تسوى فريقان بالنقاط.

وكان ريال مدريد قد انتصر بنتيجة 2-0 على أتلتيكو، قبل أن يتعادل معه 1-1 إيابا.

أهداف برشلونة في اليوم الأخير

أما برشلونة، فودع سباق اللقب قبل جولتين، بعد سلسلة من النتائج السيئة، آخرها كان الهزيمة على أرضه أمام سيلتا فيغو.

وسيسعى برشلونة في اليوم الأخير للحفاظ على مركزه الثالث، بالانتصار على إيبار “المتواضع”، لأن الهزيمة في المباراة، وانتصار الرابع إشبيلية، سيعني تراجع النادي الكتالوني للمركز الرابع.

ومن ناحية أخرى، سيسعى قائد الفريق ليونيل ميسي لزيادة غلته من الأهداف، ويعزز مكانته في صدارة ترتيب الهدافين.

ويتصدر ميسي هدافي الدوري برصيد 30 هدفا، بفارق 7 أهداف عن هداف فياريال جيرارد مورينو الثاني.

ويعتبر الدوري الإسباني هذا الموسم، الأقوى منذ أعوام عديدة، بسبب تقارب المنافسة بين الأندية على اللقب، والتي ستستمر حتى صافرة النهاية مساء السبت.

سيناريوهات اللقب

ويتصدر أتلتيكو مدريد ترتيب الدوري الإسباني “لا ليغا”، برصيد 83 نقطة، وخلفه ريال مدريد ‘الملاحق”، برصيد 81 نقطة.

ويحتاج أتلتيكو مدريد لتحقيق الانتصار خارج ملعبه، في جنوب إسبانيا، أمام بلد الوليد، لضمان لقب البطولة.

أما في حال التعادل أو الهزيمة، فسينتظر أتلتيكو مدريد “تعثر” الغريم ريال مدريد في مباراته، بالتعادل أو الهزيمة.

كيف يحقق ريال مدريد اللقب؟

أما بالنسبة “للملكي”، فإن تحقيق اللقب رقم 35 سيتطلب أمورا ليست بيده، تتمثل بتعثر أتلتيكو مدريد.

ويحتاج ريال مدريد للانتصار على ملعبه أمام فياريال، بالإضافة لتعادل أو هزيمة أتلتيكو مدريد أمام بلد الوليد.

أما في حال تعادل أو هزيمة ريال مدريد، فهذا يعني خسارة اللقب بشكل رسمي.

وفي حال انتصار “الملكي” وتعادل أتلتيكو، سيتساوى الفريقان برصيد 84 نقطة، ولكن اللقب سيذهب لريال مدريد، بفضل انتصاره على أتلتيكو في المواجهات المباشرة، وهي الحكم الفاصل في حال تسوى فريقان بالنقاط.

وكان ريال مدريد قد انتصر بنتيجة 2-0 على أتلتيكو، قبل أن يتعادل معه 1-1 إيابا.

أهداف برشلونة في اليوم الأخير

أما برشلونة، فودع سباق اللقب قبل جولتين، بعد سلسلة من النتائج السيئة، آخرها كان الهزيمة على أرضه أمام سيلتا فيغو.

وسيسعى برشلونة في اليوم الأخير للحفاظ على مركزه الثالث، بالانتصار على إيبار “المتواضع”، لأن الهزيمة في المباراة، وانتصار الرابع إشبيلية، سيعني تراجع النادي الكتالوني للمركز الرابع.

ومن ناحية أخرى، سيسعى قائد الفريق ليونيل ميسي لزيادة غلته من الأهداف، ويعزز مكانته في صدارة ترتيب الهدافين.

ويتصدر ميسي هدافي الدوري برصيد 30 هدفا، بفارق 7 أهداف عن هداف فياريال جيرارد مورينو الثاني.