رياضة

أبطال أفريقيا.. الأهلي يعبر لنصف النهائي وينتظر الخصم العربي

منذ ساعة واحدة
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وصل الأهلي المصري لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد عبوره ماميلودي صن داونز، السبت.

وتعادل الأهلي بنتيجة 1-1 مع صن داونز، وتأهل بفضل انتصاره في الذهاب بنتيجة 2-0، ليصل مجموع المباراتين إلى 3-1.

وسجل ياسر إبراهيم للأهلي في الدقيقة 11، قبل أن يعدل موسى ليبوسا في الدقيقة 30، وينجح بعدها الأهلي بالحفاظ على النتيجة.

ووصل الأهلي لنصف النهائي للمرة السابعة عشر بتاريخه في البطولة الأفريقية، حيث تنتظره مواجهة “عربية” خالصة.

وسيواجه الأهلي في نصف النهائي الفائز من لقاء شباب بلوزداد الجزائري والترجي التونسي، والذي انتهى لصالح الفريق الجزائري ذهابا بنتيجة 2-0.

 

وتعادل الأهلي بنتيجة 1-1 مع صن داونز، وتأهل بفضل انتصاره في الذهاب بنتيجة 2-0، ليصل مجموع المباراتين إلى 3-1.

وسجل ياسر إبراهيم للأهلي في الدقيقة 11، قبل أن يعدل موسى ليبوسا في الدقيقة 30، وينجح بعدها الأهلي بالحفاظ على النتيجة.

ووصل الأهلي لنصف النهائي للمرة السابعة عشر بتاريخه في البطولة الأفريقية، حيث تنتظره مواجهة “عربية” خالصة.

وسيواجه الأهلي في نصف النهائي الفائز من لقاء شباب بلوزداد الجزائري والترجي التونسي، والذي انتهى لصالح الفريق الجزائري ذهابا بنتيجة 2-0.

 

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