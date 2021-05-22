رياضة

ميسي يحسم مصيره مع برشلونة

منذ 13 دقيقة
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كشف صحفي مختص بنادي برشلونة الإسباني، السبت، عن قرار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بشأن مشواره مع النادي الكتالوني.

وقال الصحفي الرياضي أشرف بن عياد إن ليونيل ميسي قرر الاستمرار باللعب مع برشلونة.

وفند بذلك جميع الأخبار التي ربطت ميسي بالانتقال وتجربة مغامرة جديدة، تأتي بعد فشل برشلونة لموسم جديد، على الصعيدين المحلي والقاري.

وكان برشلونة قد بدأ مباحثات مع ميسي من أجل تجديد العقد، فيما كان اللاعب الأرجنتيني قد أحدث مفاجأة كبرى في صيف 2020، عندما طلب الرحيل عن الفريق.

ويبدو أن ميسي مستمر مع النادي الكتالوني لمواسم إضافية، بعقد جديد، قد يكشف عنه في الأيام القادمة.

وقال الصحفي الرياضي أشرف بن عياد إن ليونيل ميسي قرر الاستمرار باللعب مع برشلونة.

وفند بذلك جميع الأخبار التي ربطت ميسي بالانتقال وتجربة مغامرة جديدة، تأتي بعد فشل برشلونة لموسم جديد، على الصعيدين المحلي والقاري.

وكان برشلونة قد بدأ مباحثات مع ميسي من أجل تجديد العقد، فيما كان اللاعب الأرجنتيني قد أحدث مفاجأة كبرى في صيف 2020، عندما طلب الرحيل عن الفريق.

ويبدو أن ميسي مستمر مع النادي الكتالوني لمواسم إضافية، بعقد جديد، قد يكشف عنه في الأيام القادمة.

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