وكيل لاعبين يفضح “الاتفاق السري” بين مبابي وريال مدريد

كشف واحد من أكبر وكلاء اللاعبين في فرنسا، عن اتفاق “مفاجئ”، أتمه النجم الفرنسي كيليان مبابي مع عملاق الأندية الأوروبية.

ووفقا لبرونو ساتين، الذي يعمل وكيلا لأعمال اللاعبين في فرنسا، فإن مبابي وعائلته، أتموا اتفاقا مع ريال مدريد الإسباني لانتقال النجم الفرنسي إليه هذا الصيف.

وقال ساتين خلال حديثه مع محطة “كانال بلوس”: “لدي معلومات بأن مبابي وعائلته توصلوا لاتفاق مع ريال مدريد”.

وأضاف “في البداية يجب أن يتفق ريال مدريد مع اللاعب، وهو ما تم، ولكن الآن على ناديه الحالي باريس سان جرمان الموافقة”.

وبعد أشهر من المفاوضات، لم يتوصل باريس سان جرمان لاتفاق حتى الآن مع مبابي بشأن تجديد عقده، وها ما يوحي برغبة اللاعب بالرحيل.

ووفقا لصحيفة “لو باريزيان”، فإن سان جرمان عرض على مبابي عقدا يمتد إلى 2025، ولكن اللاعب يريد عقدا أقصر، يتيح له الرحيل في 2022 أو 2023 كحد أقصى.

وسيحاول باريس سان جرمان في الأيام المقبلة إقناع مبابي بالبقاء مع بطل فرنسا، بينما يسعى ريال مدريد للظفر بخدماته وتدعيم الفريق.

ووفقا لبرونو ساتين، الذي يعمل وكيلا لأعمال اللاعبين في فرنسا، فإن مبابي وعائلته، أتموا اتفاقا مع ريال مدريد الإسباني لانتقال النجم الفرنسي إليه هذا الصيف.

وقال ساتين خلال حديثه مع محطة “كانال بلوس”: “لدي معلومات بأن مبابي وعائلته توصلوا لاتفاق مع ريال مدريد”.

وأضاف “في البداية يجب أن يتفق ريال مدريد مع اللاعب، وهو ما تم، ولكن الآن على ناديه الحالي باريس سان جرمان الموافقة”.

وبعد أشهر من المفاوضات، لم يتوصل باريس سان جرمان لاتفاق حتى الآن مع مبابي بشأن تجديد عقده، وها ما يوحي برغبة اللاعب بالرحيل.

ووفقا لصحيفة “لو باريزيان”، فإن سان جرمان عرض على مبابي عقدا يمتد إلى 2025، ولكن اللاعب يريد عقدا أقصر، يتيح له الرحيل في 2022 أو 2023 كحد أقصى.

وسيحاول باريس سان جرمان في الأيام المقبلة إقناع مبابي بالبقاء مع بطل فرنسا، بينما يسعى ريال مدريد للظفر بخدماته وتدعيم الفريق.