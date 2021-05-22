ولاية أميركية بصدد التخلي عن التباعد الاجتماعي.. وتحدد موعدا

أعلن أبرز مسؤول بالصحة في كاليفورنيا أن الولاية الأميركية لن تفرض التباعد الاجتماعي كما ستسمح للأعمال بالعمل بكامل طاقتها عندما تعيد الولاية فتح أبوابها في 15 يونيو المقبل.

وقال مدير الصحة في الولاية مارك غالي، الجمعة، إن التراجع الكبير في أعداد الإصابات بالفيروس وزيادة التطعيمات يعنيان أنه من الآمن بالنسبة للولاية رفع كافة القيود تقريبا الشهر المقبل.

وأضاف أن كاليفورنيا تنوي اتباع إرشادات المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، بشأن ارتداء الكمامات والسفر داخليا وخارجيا.

كانت كاليفورنيا أول ولاية تصدر أوامر بالإغلاق في أنحاء الولاية عند ظهور فيروس كورونا في مارس 2020 وفي بداية 2021، وكانت بؤرة التفشي في الولايات المتحدة.

وتوفى نحو 63 ألف شخص بسبب كوفيد-19 في كاليفورنيا، وهو أكبر عدد من الوفيات في أي ولاية أميركية.

وقال مدير الصحة في الولاية مارك غالي، الجمعة، إن التراجع الكبير في أعداد الإصابات بالفيروس وزيادة التطعيمات يعنيان أنه من الآمن بالنسبة للولاية رفع كافة القيود تقريبا الشهر المقبل.

وأضاف أن كاليفورنيا تنوي اتباع إرشادات المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، بشأن ارتداء الكمامات والسفر داخليا وخارجيا.

كانت كاليفورنيا أول ولاية تصدر أوامر بالإغلاق في أنحاء الولاية عند ظهور فيروس كورونا في مارس 2020 وفي بداية 2021، وكانت بؤرة التفشي في الولايات المتحدة.

وتوفى نحو 63 ألف شخص بسبب كوفيد-19 في كاليفورنيا، وهو أكبر عدد من الوفيات في أي ولاية أميركية.