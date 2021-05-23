صالح المطيري: تقدمت باقتراح بقانون بتخصيص اعتماد مالي ثابت للمشاريع السكنية

23 مايو 2021 | | قال النائب د. صالح المطيري إنه تقدم باقتراح بقانون بتخصيص مبلغ مالي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية لمشروعي مدينتي جنوب سعد العبدالله وجنوب صباح الأحمد.

وأوضح المطيري في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن هذا الاقتراح يتضمن تخصيص مبلغ مالي في ميزانية المؤسسة، لا يقل عن 300 مليون دينار بصفة سنوية أو يقدر المبلغ وفق ما تطلبه المؤسسة كاعتماد مالي ثابت طبقا للاقتراح ولأي مشروع إسكاني.

وبين أن المشكلة الرئيسة التي تواجه العوائل الكويتية هي الأزمة الاسكانية، ولذا تقدم بطلب عقد جلسة خاصة لهذه القضية للتباحث حول الحلول المناسبة مع الحكومة.

من جهة أخرى قال المطيري إن عدم حضور الحكومة جلسة اليوم غير مستغرب بعد أحداث يوم أمس، معربا عن تمنياته أن ” يكون هناك المزيد من الأخبار المفرحة للمواطنين”.(ع.إ)(أ.غ)