للمرة الأولى.. فيرستابن يتوج بجائزة موناكو

ظفر الهولندي ماكس فيرستابن سائق فريق ريد بول بسباق جائزة موناكو الكبرى للمرة الأولى في مسيرته الأحد، وتصدر الترتيب العام لبطولة “فورمولا 1” بعد خمس مراحل هذا الموسم.

وأكمل الإسباني كارلوس ساينس (فيراري) والبريطاني لاندو نوريس (ماكلارين) عقد منصة التتويج بحلولها في المركزين الثاني والثالث على التوالي، فيما أنهى بطل العالم سبع مرات البريطاني لويس هاميلتون (مرسيدس) السباق في المركز السابع وخسر صدارة الترتيب العام لصالح فيرستابن الذي حقق فوزه رقم 12 في سباقات فورمولا 1.

وأكمل الإسباني كارلوس ساينس (فيراري) والبريطاني لاندو نوريس (ماكلارين) عقد منصة التتويج بحلولها في المركزين الثاني والثالث على التوالي، فيما أنهى بطل العالم سبع مرات البريطاني لويس هاميلتون (مرسيدس) السباق في المركز السابع وخسر صدارة الترتيب العام لصالح فيرستابن الذي حقق فوزه رقم 12 في سباقات فورمولا 1.