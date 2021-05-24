“سيستمتع هناك”..  غوارديولا يكشف سر أغويرو

كشف بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن المهاجم سيرخيو أغويرو أصبح قريبا من الانتقال إلى برشلونة الإسباني بعد انتهاء عقده مع بطل الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل المهاجم الأرجنتيني البالغ من العمر 32 عاما هدفين في مباراته الأخيرة بالدوري مع مانشستر سيتي، الأحد، ليساعد ناديه على إنهاء الموسم بقوة بالفوز 5-صفر على إيفرتون، قبل الاحتفال باللقب.

وسيرحل هداف مانشستر سيتي التاريخي في صفقة مجانية بعد خوض نهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشلسي في 29 مايو، في بورتو.

ويثق غوارديولا أن أغويرو سيستمتع باللعب في برشلونة، وهو النادي الذي أحرز لقب الدوري الإسباني 3 مرات ولقب دوري الأبطال مرتين تحت قيادة المدرب الإسباني.

وقال غوارديولا لهيئة الإذاعة البريطانية: “ربما أكشف عن سر. أغويرو قريب من التوصل لاتفاق بالانتقال إلى النادي المفضل لقلبي وهو برشلونة. سيلعب بجوار أفضل لاعب في التاريخ (ليونيل) ميسي”، على حد تعبيره.

واحتل برشلونة المركز الثالث في الدوري الإسباني، بفارق 7 نقاط عن أتلتيكو مدريد البطل، وخمس نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد.

وخرج برشلونة من دور الستة عشر لدوري الأبطال أمام باريس سان جرمان.

وأضاف غوارديولا “أنا متأكد أنه سيستمتع بالأمر. وربما يصبح برشلونة أقوى وأقوى بوجوده في الملعب”، بحسب ما نقلت “رويترز”.

وسجل المهاجم الأرجنتيني البالغ من العمر 32 عاما هدفين في مباراته الأخيرة بالدوري مع مانشستر سيتي، الأحد، ليساعد ناديه على إنهاء الموسم بقوة بالفوز 5-صفر على إيفرتون، قبل الاحتفال باللقب.

وسيرحل هداف مانشستر سيتي التاريخي في صفقة مجانية بعد خوض نهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشلسي في 29 مايو، في بورتو.

ويثق غوارديولا أن أغويرو سيستمتع باللعب في برشلونة، وهو النادي الذي أحرز لقب الدوري الإسباني 3 مرات ولقب دوري الأبطال مرتين تحت قيادة المدرب الإسباني.

وقال غوارديولا لهيئة الإذاعة البريطانية: “ربما أكشف عن سر. أغويرو قريب من التوصل لاتفاق بالانتقال إلى النادي المفضل لقلبي وهو برشلونة. سيلعب بجوار أفضل لاعب في التاريخ (ليونيل) ميسي”، على حد تعبيره.

واحتل برشلونة المركز الثالث في الدوري الإسباني، بفارق 7 نقاط عن أتلتيكو مدريد البطل، وخمس نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد.

وخرج برشلونة من دور الستة عشر لدوري الأبطال أمام باريس سان جرمان.

وأضاف غوارديولا “أنا متأكد أنه سيستمتع بالأمر. وربما يصبح برشلونة أقوى وأقوى بوجوده في الملعب”، بحسب ما نقلت “رويترز”.