السعودية.. ولي العهد يطلق الرؤية التصميمية “رحلة عبر الزمن”

أطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء، الرؤية التصميمية “رحلة عبر الزمن”، التي تُعد أول مُخطط رئيسي في إطار تطوير العلا.

ويمثل مخطط رحلة عبر الزمن استثمارا في مجتمع العلا، حيث يحسن من جودة الحياة؛ عبر تطوير البنية التحتية، ويعيد إحياء وتأهيل واحة العلا الثقافية لتحقيق اقتصاد وتنمية مستدامة.

ويقدم مخطط رحلة عبر الزمن حلولا مبتكرة للتخطيط الحضري، تُوازن بين الطبيعة والآثار والإرث الثقافي ومتطلبات التنمية المستدامة.

هذا وتشمل الرؤية التصميمية “رحلة عبر الزمن” أكبر مبادرة لإحياء وتأهيل الواحات الثقافية والطبيعية بشكل مستدام في العالم.

خمس مراكز ثقافية تضمنها مُخطط رحلة عبر الزمن

يتضمن مُخطط رحلة عبر الزمن خمس مراكز ثقافية، يوفر كل منها تجربة سكنية وسياحية متكاملة، وخيارات متنوعة من منتجعات الضيافة العالمية.

أول هذه المراكز الثقافية “واحة البلدة القديمة”، التي تعد القلب النابض لمجتمع العلا الثقافي والإبداعي والطبيعي.

وتعد “واحة دادان” ثاني مراكز مخطط رحلة عبر الزمن، والذي سيكون حلقة الوصل مع العالم، في مجال أبحاث علوم الآثار لدراسة وفهم الإرث الحضاري لأكثر من 7000 عام من تاريخ العلا.

من بين المراكز الثقافية أيضا، نجد “واحة جبل عكمة”، التي تمنح تجربة ثرية في مكتبة مفتوحة غنية بالنقوش الأثرية، ومتحف وحدائق البخور، والمزارع والمسارات الطبيعية.

رابع هذه المراكز “الواحة النبطية”، التي تناغم الطبيعة مع فن الهندسة المعمارية المستوحى من الحضارة النبطية؛ لتشكّل وجهة للضيافة والفنون والترفيه والفروسية.

وأخيرا، “مدينة الحجر الأثرية”، وهي أول موقع سعودي مُدرج على لائحة ‫اليونسكو للتراث العالمي، وسط لوحة طبيعية من الإرث الحضاري النبطي.

ويمثل مخطط رحلة عبر الزمن استثمارا في مجتمع العلا، حيث يحسن من جودة الحياة؛ عبر تطوير البنية التحتية، ويعيد إحياء وتأهيل واحة العلا الثقافية لتحقيق اقتصاد وتنمية مستدامة.

ويقدم مخطط رحلة عبر الزمن حلولا مبتكرة للتخطيط الحضري، تُوازن بين الطبيعة والآثار والإرث الثقافي ومتطلبات التنمية المستدامة.

هذا وتشمل الرؤية التصميمية “رحلة عبر الزمن” أكبر مبادرة لإحياء وتأهيل الواحات الثقافية والطبيعية بشكل مستدام في العالم.

خمس مراكز ثقافية تضمنها مُخطط رحلة عبر الزمن

يتضمن مُخطط رحلة عبر الزمن خمس مراكز ثقافية، يوفر كل منها تجربة سكنية وسياحية متكاملة، وخيارات متنوعة من منتجعات الضيافة العالمية.

أول هذه المراكز الثقافية “واحة البلدة القديمة”، التي تعد القلب النابض لمجتمع العلا الثقافي والإبداعي والطبيعي.

وتعد “واحة دادان” ثاني مراكز مخطط رحلة عبر الزمن، والذي سيكون حلقة الوصل مع العالم، في مجال أبحاث علوم الآثار لدراسة وفهم الإرث الحضاري لأكثر من 7000 عام من تاريخ العلا.

من بين المراكز الثقافية أيضا، نجد “واحة جبل عكمة”، التي تمنح تجربة ثرية في مكتبة مفتوحة غنية بالنقوش الأثرية، ومتحف وحدائق البخور، والمزارع والمسارات الطبيعية.

رابع هذه المراكز “الواحة النبطية”، التي تناغم الطبيعة مع فن الهندسة المعمارية المستوحى من الحضارة النبطية؛ لتشكّل وجهة للضيافة والفنون والترفيه والفروسية.

وأخيرا، “مدينة الحجر الأثرية”، وهي أول موقع سعودي مُدرج على لائحة ‫اليونسكو للتراث العالمي، وسط لوحة طبيعية من الإرث الحضاري النبطي.