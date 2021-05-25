العلا السعودية.. وجهة للتنمية المستدامة والإبداع والمعرفة

أطلق مخطط “رحلة عبر الزمن” العنان لمستقبل مدينة العلا السعودية كوجهة للتنمية المستدامة والإبداع والمعرفة.

ويمثل أهالي العلا محور الرؤية التصميمية “رحلة عبر الزمن”، حيث يعتبرون شركاء رحلة التطوير المسؤول والمستدام للمحافظة.

ويهدف المخطط إلى تأسيس بنية تحتية مستدامة، تشمل كافة القطاعات، من الطاقة والمياه وحتى النفايات والمواصلات، لتمثل الشريان الرئيسي، الذي يطلق العنان لمستقبل العلا.

من جهة أخرى، تضم العلا خمسة عشر مرفقا ثقافيا مخصصة للإبداع والمعرفة والتجارب الغامرة. وتسهم كل هذه المرافق، بطريقتها، في إعادة تعريف العلاقة التكاملية بين الطبيعة والثقافة.

وتمثل الواحة الثقافية قلب واحة العُلا القديمة، على امتداد تسع كيلومترات، والتي تعد إرثا من التراث الطبيعي وأنماط العيش المستدامة تاريخياً، مما يقدم تجربة للاستمتاع بالبيئة الطبيعية الثقافية الخلابة.

في المقابل، يوفر مخطط رحلة عبر الزمن في العلا تجارب سياحية أصيلة مليئة بالتأمل والاستمتاع بتفاصيل التنوع التراثي والطبيعي لسكان العلا وزوارها وذلك من خلال حلول ومفاهيم مستدامة للتنقل.

من بين هذه التجارب، “قطار العلا السياحي”، الذي يعد وسيلة فعالة وصديقة للبيئة، لنقل سكان العلا وزوارها ما بين مطار العلا الدولي جنوباً ومتحف الحجر شمالاً في رحلة عبر الزمن.

ويمثل أهالي العلا محور الرؤية التصميمية “رحلة عبر الزمن”، حيث يعتبرون شركاء رحلة التطوير المسؤول والمستدام للمحافظة.

ويهدف المخطط إلى تأسيس بنية تحتية مستدامة، تشمل كافة القطاعات، من الطاقة والمياه وحتى النفايات والمواصلات، لتمثل الشريان الرئيسي، الذي يطلق العنان لمستقبل العلا.

من جهة أخرى، تضم العلا خمسة عشر مرفقا ثقافيا مخصصة للإبداع والمعرفة والتجارب الغامرة. وتسهم كل هذه المرافق، بطريقتها، في إعادة تعريف العلاقة التكاملية بين الطبيعة والثقافة.

وتمثل الواحة الثقافية قلب واحة العُلا القديمة، على امتداد تسع كيلومترات، والتي تعد إرثا من التراث الطبيعي وأنماط العيش المستدامة تاريخياً، مما يقدم تجربة للاستمتاع بالبيئة الطبيعية الثقافية الخلابة.

في المقابل، يوفر مخطط رحلة عبر الزمن في العلا تجارب سياحية أصيلة مليئة بالتأمل والاستمتاع بتفاصيل التنوع التراثي والطبيعي لسكان العلا وزوارها وذلك من خلال حلول ومفاهيم مستدامة للتنقل.

من بين هذه التجارب، “قطار العلا السياحي”، الذي يعد وسيلة فعالة وصديقة للبيئة، لنقل سكان العلا وزوارها ما بين مطار العلا الدولي جنوباً ومتحف الحجر شمالاً في رحلة عبر الزمن.