بتر ساق فنان مصري شهير.. وكشف كواليس العملية

ذكرت وسائل إعلام مصرية، الثلاثاء، أن الفنان المصري الشهير شريف دسوقي قام بإجراء عملية جراحية أسفرت عن بتر قدمه.

وكشفت الفنانة بدرية طلبة عن الحالة الصحية للفنان شريف دسوقي، وقالت: “بالفعل الفنان شريف دسوقي أجرى عملية جراحية، وتم بتر قدمه وحالته مستقرة الآن وربنا يشفيه ويقوم منها، والجرح اللي كان في رجليه حصله أثناء تصوير فيلم وقفة رجالة، واتفاقم، والدكتور اللي بيتابع حالته أكد أنها سيئة وتم بتر قدمه”، وفقا لصحيفة “اليوم السابع” المصرية.

وكتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلة: “عن تجربة عيشتها مع بابا الله يرحمه صعب قوي بني آدم يفوق من البنج يلاقي جزء من جسمه مبتور وخصوصا رجليه ربنا يصبرك يا شريف ويقوي قلبك ويتم شفاء على خير”.

من جانبه، طمأن الفنان شريف دسوقي، كل متابعيه على حالته الصحية بعد إجرائه عملية جراحية وبتر قدمه وكتب عبر حسابه على فيسبوك: “قدر الله وما شاء فعل الحمد الله على كل شيء”.

وكان مصدر مقرب من الفنان شريف دسوقي كشف عن تدهور صحته، مشيرا إلى أن إحدى قدميه بها مشكلة كبيرة والأطباء أكدوا له ضرورة بترها في أسرع وقت.

وأشار الطبيب المعالج إلى أن الحالة التي وصل لها تعود لإهمال العلاج من مرض السكري.

واشتهر شريف دسوقي بدوره في مسلسل “بـ100 وش” في دور سباعي، كما ظهر كضيف شرف في مسلسل “نجيب زاهي زركش” الذي عُرض في رمضان الماضي، بطولة يحيى الفخراني.

وكشفت الفنانة بدرية طلبة عن الحالة الصحية للفنان شريف دسوقي، وقالت: “بالفعل الفنان شريف دسوقي أجرى عملية جراحية، وتم بتر قدمه وحالته مستقرة الآن وربنا يشفيه ويقوم منها، والجرح اللي كان في رجليه حصله أثناء تصوير فيلم وقفة رجالة، واتفاقم، والدكتور اللي بيتابع حالته أكد أنها سيئة وتم بتر قدمه”، وفقا لصحيفة “اليوم السابع” المصرية.

وكتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلة: “عن تجربة عيشتها مع بابا الله يرحمه صعب قوي بني آدم يفوق من البنج يلاقي جزء من جسمه مبتور وخصوصا رجليه ربنا يصبرك يا شريف ويقوي قلبك ويتم شفاء على خير”.

من جانبه، طمأن الفنان شريف دسوقي، كل متابعيه على حالته الصحية بعد إجرائه عملية جراحية وبتر قدمه وكتب عبر حسابه على فيسبوك: “قدر الله وما شاء فعل الحمد الله على كل شيء”.

وكان مصدر مقرب من الفنان شريف دسوقي كشف عن تدهور صحته، مشيرا إلى أن إحدى قدميه بها مشكلة كبيرة والأطباء أكدوا له ضرورة بترها في أسرع وقت.

وأشار الطبيب المعالج إلى أن الحالة التي وصل لها تعود لإهمال العلاج من مرض السكري.

واشتهر شريف دسوقي بدوره في مسلسل “بـ100 وش” في دور سباعي، كما ظهر كضيف شرف في مسلسل “نجيب زاهي زركش” الذي عُرض في رمضان الماضي، بطولة يحيى الفخراني.