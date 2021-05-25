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جبال العلا في السعودية.. موطن أصلي للنمر العربي

منذ 53 دقيقة
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تعد جبال العلا في السعودية موطنا أصليا للنمر العربي المهدد بالانقراض، الأمر الذي يستدعي اهتماما خاصا به.

وفي هذا الصدد، أطلقت الهيئة الملكية لمحافظة العلا خططا استراتيجية وتشغيلية لإعادة توطين النمر العربي، وذلك من خلال عدة برامج.

من بين هذه البرامج، إنشاء صندوق النمر العربي وعقد شراكات طويلة مع شركاء عالميين وتطوير برنامج إكثار النمر العربي واستعادة النظام البيئي لمحمية شرعان.

يشار إلى النمر العربي مصنف من قبل الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة، بأنه “معرض للخطر الشديد”.

وحاليا لا توجد إحصائيات دقيقة للعدد الكلي للنمور العربية التي ما زالت على قيد الحياة في البرية، لكن قد يصل المجموع الكلي للبالغين منها إلى أقل من 250 نمرا، أو حتى إلى أقل من 100.

وفي هذا الصدد، أطلقت الهيئة الملكية لمحافظة العلا خططا استراتيجية وتشغيلية لإعادة توطين النمر العربي، وذلك من خلال عدة برامج.

من بين هذه البرامج، إنشاء صندوق النمر العربي وعقد شراكات طويلة مع شركاء عالميين وتطوير برنامج إكثار النمر العربي واستعادة النظام البيئي لمحمية شرعان.

يشار إلى النمر العربي مصنف من قبل الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة، بأنه “معرض للخطر الشديد”.

وحاليا لا توجد إحصائيات دقيقة للعدد الكلي للنمور العربية التي ما زالت على قيد الحياة في البرية، لكن قد يصل المجموع الكلي للبالغين منها إلى أقل من 250 نمرا، أو حتى إلى أقل من 100.

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