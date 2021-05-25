صالح المطيري: جلوس النواب في مقاعد أعضاء الحكومة رسالة احتجاج سلمي.. والكويت تستحق الأفضل

25 مايو 2021 | | قال النائب د.صالح المطيري إن جلوس النواب في مقاعد الحكومة في جلسة مجلس الأمة اليوم هو رسالة للحكومة ، مؤكدا أن تصرف النواب ليس غوغائية ، كما أن المقاعد ليست مثبته لرئيس الحكومة والوزراء .

وأوضح المطيري في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة ان “هذا الرد السياسي والاحتجاج السلمي من النواب يختصر بكلمة (إرحل) لان النواب لم يمكنوا حتى بالحديث او إبداء رأيهم السياسي من قبل رئيس مجلس الأمة”.

واضاف أن “عدم حضور الحكومة هو أيضا رسالة ويجب الرد عليها بأن الكويت تستحق الافضل ، ويجب اعادة تقييم الحكومة”.