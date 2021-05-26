بعد مباراة ماراثونية.. فياريال يحرز لقب يوروبا ليغ لأول مرة

فاز فياريال الإسباني على مانشستر يونايتد الإنجليزي بركلات الترجيح 11-10، الخميس، ليتوج بلقب الدوري الأوروبي لكرة القدم “يوروبا ليغ” لأول مرة في تاريخه.

وتعادل مانشستر يونايتد الإنجليزي مع فياريال الإسباني 1-1، في الوقت الأصلي والأشواط الإضافية من المباراة النهائية لمسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” في كرة القدم في مدينة دانسك البولندية.

وكان فياريال البادئ بالتسجيل عبر جيرارد مورينو (29)، وأدرك الأوروغوياني إدينسون كافاني التعادل (55).

وتعادل مانشستر يونايتد الإنجليزي مع فياريال الإسباني 1-1، في الوقت الأصلي والأشواط الإضافية من المباراة النهائية لمسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” في كرة القدم في مدينة دانسك البولندية.

وكان فياريال البادئ بالتسجيل عبر جيرارد مورينو (29)، وأدرك الأوروغوياني إدينسون كافاني التعادل (55).