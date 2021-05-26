تقارير عن سقوط قتلى في واقعة إطلاق نار بكاليفورنيا

استيقظت ولاية كاليفورنيا الأميركية، الأربعاء، على حادثة إطلاق نار في وسط المدينة، أدت لسقوط عدد من القتلى.

وقالت الشرطة في مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا الأميركية، الأربعاء، إنها تتعامل مع واقعة إطلاق نار في منطقة وسط المدينة.

وقال مكتب قائد شرطة مقاطعة سانتا كلارا على تويتر “تمت السيطرة على المهاجم”.

وذكرت المحطة المحلية من شبكة (إن.بي.سي) نقلا عن مصادر لم تحددها، أن الواقعة أسفرت عن سقوط “عدد من القتلى”.

ووفقا لموقع “سي إن إن”، وقعت الحادثة قرب ساحة لتصليح المركبات تابعة لهيئة مواصلات منطقة فالي.

وأكدت متحدثة باسم هيئة مواصلات منطقة فالي، أن الهجوم الدموي أسفر عن “عدة قتلى”.

وقالت الشرطة في مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا الأميركية، الأربعاء، إنها تتعامل مع واقعة إطلاق نار في منطقة وسط المدينة.

وقال مكتب قائد شرطة مقاطعة سانتا كلارا على تويتر “تمت السيطرة على المهاجم”.

وذكرت المحطة المحلية من شبكة (إن.بي.سي) نقلا عن مصادر لم تحددها، أن الواقعة أسفرت عن سقوط “عدد من القتلى”.

ووفقا لموقع “سي إن إن”، وقعت الحادثة قرب ساحة لتصليح المركبات تابعة لهيئة مواصلات منطقة فالي.

وأكدت متحدثة باسم هيئة مواصلات منطقة فالي، أن الهجوم الدموي أسفر عن “عدة قتلى”.