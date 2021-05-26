كشف “حقيقة” حالة دلال عبد العزيز.. وإخفاء “الخبر الحزين”

كشف الإعلامي رامي رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غانم، مساء الثلاثاء، عن الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز بعد موجة من الشائعات انتشرت عبر وسائل الإعلام المصرية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الإعلامي المصري، في أول ظهور له في برنامجه “مساء دي إم سي” بعد وفاة سمير غانم، إن “دنيا وإيمي سمير غانم شايلين شيلة ثقيلة أوي ويتحملوا ما لم يمكن أن يتحمله أي إنسان بعد وفاة والدهم سمير غانم وفي ظل المعاناة الصحية التي تُعانيها والدتهما”.

وأوضح أنه يتواجد والفنان حسن الرداد يوميًا مع دنيا وإيمي لمساندتهم بعد رحيل الأب الذي لا يعوضه أي شخص.

الحالة الصحية لدلال عبد العزيز

وعن الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، قال رضوان إنها لا تعلم حتى الآن بوفاة زوجها الفنان سمير غانم، بسبب ظروفها الصحية الصعبة.

وأوضح أن آخر مسحتين تم إجراؤهما لها كانت نتيجتهما سلبية للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن ذلك لا يعني التعافي الكامل من الإصابة، مشيرًا إلى أنها متواجدة حتى الآن في الرعاية المركزة وأنها تعاني من أعراض ما بعد الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأشار الإعلامي المصري إلى أن الفنانة دلال عبد العزيز في مرحلة صعبة وشديدة، مضيفا “المسحة سلبية لأننا في أعراض ما بعد الإصابة بكورونا وهي مرحلة صعبة وشديدة وأشد من الإصابة بكورونا ومالهاش علاج معين بيشفي ولكنها مجموعة من العلاجات اللي بتساعد الجسم إنه يشفي”.

سحب الهاتف وغلق التلفاز

وشدد على أن “ظروف دلال عبد العزيز الصعبة، أجبرت أسرتها على عدم إخبارها بوفاة سمير غانم حتى الآن، كاشفا أنها لا تزال متواجدة بالرعاية المركزة، ولهذا نحاول أن نخفي عليها الأمر لدرجة أننا بنمثل”.

وذكر: “بداية تم فصل التلفاز المتواجد داخل الرعاية المركزة، وإقناعها بأن الأمر يشمل المستشفى بأكملها، وعرض مواد مسجلة كي تجد شيئا تشاهده أثناء تواجدها”.

وتابع: “كما أنهم لا يرتدون الملابس السوداء أثناء تواجدهم معها، ويحاولون صنع ابتسامات غير صادقة، كي لا تشك في الأمر، بالإضافة إلى سحب هواتفها منذ اللحظة الأولى لدخولها المستشفى”.

وطالب رامي رضوان من الجمهور الدعاء للفنانة دلال عبد العزيز “حالتها سلبي كورونا لكن الحالة صعبة وأرجوكم بقدر ما أسعدوكم ادعوا لها بالشفاء العاجل”.

وكانت الفنانة دلال عبد العزيز قد أصيبت بفيروس كورونا المستجد والذي انتقلت على إثره للمستشفى قبل أن ينتقل زوجها الفنان سمير غانم للمستشفى هو الآخر ويغادر عالمنا نتيجة لمعاناته مع المرض، عن عمر ناهز 84 عاما.

وقال الإعلامي المصري، في أول ظهور له في برنامجه “مساء دي إم سي” بعد وفاة سمير غانم، إن “دنيا وإيمي سمير غانم شايلين شيلة ثقيلة أوي ويتحملوا ما لم يمكن أن يتحمله أي إنسان بعد وفاة والدهم سمير غانم وفي ظل المعاناة الصحية التي تُعانيها والدتهما”.

وأوضح أنه يتواجد والفنان حسن الرداد يوميًا مع دنيا وإيمي لمساندتهم بعد رحيل الأب الذي لا يعوضه أي شخص.

الحالة الصحية لدلال عبد العزيز

وعن الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، قال رضوان إنها لا تعلم حتى الآن بوفاة زوجها الفنان سمير غانم، بسبب ظروفها الصحية الصعبة.

وأوضح أن آخر مسحتين تم إجراؤهما لها كانت نتيجتهما سلبية للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن ذلك لا يعني التعافي الكامل من الإصابة، مشيرًا إلى أنها متواجدة حتى الآن في الرعاية المركزة وأنها تعاني من أعراض ما بعد الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأشار الإعلامي المصري إلى أن الفنانة دلال عبد العزيز في مرحلة صعبة وشديدة، مضيفا “المسحة سلبية لأننا في أعراض ما بعد الإصابة بكورونا وهي مرحلة صعبة وشديدة وأشد من الإصابة بكورونا ومالهاش علاج معين بيشفي ولكنها مجموعة من العلاجات اللي بتساعد الجسم إنه يشفي”.

سحب الهاتف وغلق التلفاز

وشدد على أن “ظروف دلال عبد العزيز الصعبة، أجبرت أسرتها على عدم إخبارها بوفاة سمير غانم حتى الآن، كاشفا أنها لا تزال متواجدة بالرعاية المركزة، ولهذا نحاول أن نخفي عليها الأمر لدرجة أننا بنمثل”.

وذكر: “بداية تم فصل التلفاز المتواجد داخل الرعاية المركزة، وإقناعها بأن الأمر يشمل المستشفى بأكملها، وعرض مواد مسجلة كي تجد شيئا تشاهده أثناء تواجدها”.

وتابع: “كما أنهم لا يرتدون الملابس السوداء أثناء تواجدهم معها، ويحاولون صنع ابتسامات غير صادقة، كي لا تشك في الأمر، بالإضافة إلى سحب هواتفها منذ اللحظة الأولى لدخولها المستشفى”.

وطالب رامي رضوان من الجمهور الدعاء للفنانة دلال عبد العزيز “حالتها سلبي كورونا لكن الحالة صعبة وأرجوكم بقدر ما أسعدوكم ادعوا لها بالشفاء العاجل”.

وكانت الفنانة دلال عبد العزيز قد أصيبت بفيروس كورونا المستجد والذي انتقلت على إثره للمستشفى قبل أن ينتقل زوجها الفنان سمير غانم للمستشفى هو الآخر ويغادر عالمنا نتيجة لمعاناته مع المرض، عن عمر ناهز 84 عاما.