مقتل شخص بانفجار خط أنابيب أكسجين في إيران

ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية، الأربعاء، أن انفجارا وقع في خط أنابيب أكسجين في مصنع للبتروكيماويات في مدينة عسلوية المطلة على الخليج، مما أسفر عن مقتل عامل.

ونقلت الوكالة الرسمية عن عبد النبي يوسفي حاكم عسلوية الواقعة في إقليم بوشهر قوله إن “انفجارا وقع في خط نقل الأكسجين إلى مصنعين للبتروكيماويات تسبب في مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بجروح”.

وأشارت الوكالة إلى أن عناصر الإطفاء أنهت إخماد الحريق الناتج عن الانفجار.

وأعلن عبد النبي يوسفي أنه تم تشكيل فريق عمل فني للتحقيق في أسباب الحادث.

وشهدت إيران حوادث انفجارات متكررة، خلال الفترة الماضية، لا تعرف أسبابها. فيوم الأحد الماضي، أصيب 9 أشخاص على الأقل، من جراء انفجار، تبعه حريق، بمصنع للكيماويات والألعاب النارية في إقليم أصفهان بوسط إيران.

وفي أول مايو الحالي، اشتعلت النيران في مصنع للكيماويات قرب مدينة قم وسط إيران، مما أدى إلى إصابة اثنين على الأقل من رجال الإطفاء.

وفي أبريل الماضي، استهدف هجوم مصنعا لتخصيب اليورانيوم في نطنز.

وفي 21 مارس الماضي، أودى انفجار بحياة فرد وأصاب ثلاثة آخرين في بلدة بجنوب شرق إيران، كانت مركزا لاضطرابات دامية.

ونقلت الوكالة الرسمية عن عبد النبي يوسفي حاكم عسلوية الواقعة في إقليم بوشهر قوله إن “انفجارا وقع في خط نقل الأكسجين إلى مصنعين للبتروكيماويات تسبب في مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بجروح”.

وأشارت الوكالة إلى أن عناصر الإطفاء أنهت إخماد الحريق الناتج عن الانفجار.

وأعلن عبد النبي يوسفي أنه تم تشكيل فريق عمل فني للتحقيق في أسباب الحادث.

وشهدت إيران حوادث انفجارات متكررة، خلال الفترة الماضية، لا تعرف أسبابها. فيوم الأحد الماضي، أصيب 9 أشخاص على الأقل، من جراء انفجار، تبعه حريق، بمصنع للكيماويات والألعاب النارية في إقليم أصفهان بوسط إيران.

وفي أول مايو الحالي، اشتعلت النيران في مصنع للكيماويات قرب مدينة قم وسط إيران، مما أدى إلى إصابة اثنين على الأقل من رجال الإطفاء.

وفي أبريل الماضي، استهدف هجوم مصنعا لتخصيب اليورانيوم في نطنز.

وفي 21 مارس الماضي، أودى انفجار بحياة فرد وأصاب ثلاثة آخرين في بلدة بجنوب شرق إيران، كانت مركزا لاضطرابات دامية.