الخليفة: 36 نائباً يتقدمون بطلب عقد جلسة خاصة لمناقشة ما يتعلق ببسط سلطة القضاء على قضايا الجنسية

27 مايو 2021 | | أعلن النائب مرزوق الخليفة عن تقدم 36 نائباً بطلب لعقد جلسة خاصة يوم الخميس المقبل الموافق ٣ يونيو ٢٠٢١ لمناقشة اقتراحات بقوانين في شأن بسط سلطة القضاء على قضايا الجنسية.

وقال الخليفة في تصريح صحفي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن هذا القانون مهم للمحافظة على الهوية الوطنية وإعلاء شأن الجنسية الكويتية وكف يد السلطة التنفيذية عن ابتزاز المواطنين وترهيبهم وترويعهم بمواطنتهم.

وأضاف أن هذا القانون قابع في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية منذ بداية دور الانعقاد الحالي ولم تقدم تقريرها في هذا الشأن إلى الآن، داعياً اللجنة إلى استعجاله وعرضه على جدول أعمال مجلس الأمة، والحكومة للتعاون في هذا الملف الحيوي.(ع.ا)(أ.غ)