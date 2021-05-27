رياضة

تقارير: زيدان يبلغ ريال مدريد برحيله

منذ 47 دقيقة
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قالت تقارير إعلامية إسبانية، الأربعاء، إن زين الدين زيدان قرر الرحيل عن ريال مدريد، المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وذكرت صحيفة “آس” أن المدرب الفرنسي أنهى فترته الثانية مع ريال مدريد، الذي سبق أن قاده إلى لقب الدوري في مناسبتين، بالإضافة إلى ثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا منذ 2015.

وأشارت التقارير إلى أن زيدان أبلغ إدارة النادي والفريق الأول بقراره، بعد خسارة لقب الدوري لصالح أتلتيكو مدريد السبت الماضي.

وأنهى ريال مدريد الموسم في المركز الثاني متأخرا بنقطتين عن أتلتيكو، كما خرج من الدور قبل النهائي لدوري الأبطال ودور الـ32 في كأس ملك إسبانيا، لينهي الموسم خالي الوفاض لأول مرة في 11 عاما.

وذكرت صحيفة “آس” أن المدرب الفرنسي أنهى فترته الثانية مع ريال مدريد، الذي سبق أن قاده إلى لقب الدوري في مناسبتين، بالإضافة إلى ثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا منذ 2015.

وأشارت التقارير إلى أن زيدان أبلغ إدارة النادي والفريق الأول بقراره، بعد خسارة لقب الدوري لصالح أتلتيكو مدريد السبت الماضي.

وأنهى ريال مدريد الموسم في المركز الثاني متأخرا بنقطتين عن أتلتيكو، كما خرج من الدور قبل النهائي لدوري الأبطال ودور الـ32 في كأس ملك إسبانيا، لينهي الموسم خالي الوفاض لأول مرة في 11 عاما.

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