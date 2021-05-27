منوعات

حل الخلاف بين سعد لمجرد ومحمد رمضان.. ويوتيوب يعيد “إنساي”

منذ 59 دقيقة
3 دقيقة واحدة

أفادت تقارير إعلامية بأن الخلاف الذي نشب بين الفنانين المصري محمد رمضان والمغربي سعد لمجرد بشأن أغنية “إنساي”، تم حله.

وكان موقع “يوتيوب” حجب، يوم أمس الأربعاء، أغنية “إنساي”، التي حققت نسب مشاهدة قياسية ناهزت الـ320 مليون، مما أثار الكثير من التساؤلات.

وذكرت مصادر إعلامية حينها أن لمجرد كان وراء حجب الأغنية، بعد رفض رمضان أداء ما بذمته من عائدات المشاهدات لفائدة النجم المغربي.

إلا أن الخلاف سرعان ما تم حله، حيث أعادت منصة “يوتيوب” الأغنية بعد نحو 24 ساعة من حجبها.

وفي هذا الصدد، ذكر موقع “هسبريس” أن لمجرد توصل إلى اتفاق مع إدارة أعمال الفنان المصري، تمّ على إثره أداء ما بذمته من مستحقات.

ونقل الموقع المغربي عن مصدر لم يكشف اسمه قوله في وثت سابق إن الأزمة اندلعت بسبب “عدم التزام إدارة أعمال محمد رمضان ببنود التعاقد المتفق عليه، ورفضها أداء الحقوق المالية للمجرد من عائدات الأغنية”.

تجدر الإشارة إلى أنه سبق أن تم حجب الأغنية نفسها قبل عامين، بسبب سوء تفاهم بين المنتج المنفذ لـ”إنساي” ورمضان، لأسباب تتعلق بالملكية الفكرية.

وكان موقع “يوتيوب” حجب، يوم أمس الأربعاء، أغنية “إنساي”، التي حققت نسب مشاهدة قياسية ناهزت الـ320 مليون، مما أثار الكثير من التساؤلات.

وذكرت مصادر إعلامية حينها أن لمجرد كان وراء حجب الأغنية، بعد رفض رمضان أداء ما بذمته من عائدات المشاهدات لفائدة النجم المغربي.

إلا أن الخلاف سرعان ما تم حله، حيث أعادت منصة “يوتيوب” الأغنية بعد نحو 24 ساعة من حجبها.

وفي هذا الصدد، ذكر موقع “هسبريس” أن لمجرد توصل إلى اتفاق مع إدارة أعمال الفنان المصري، تمّ على إثره أداء ما بذمته من مستحقات.

ونقل الموقع المغربي عن مصدر لم يكشف اسمه قوله في وثت سابق إن الأزمة اندلعت بسبب “عدم التزام إدارة أعمال محمد رمضان ببنود التعاقد المتفق عليه، ورفضها أداء الحقوق المالية للمجرد من عائدات الأغنية”.

تجدر الإشارة إلى أنه سبق أن تم حجب الأغنية نفسها قبل عامين، بسبب سوء تفاهم بين المنتج المنفذ لـ”إنساي” ورمضان، لأسباب تتعلق بالملكية الفكرية.

الوسوم

مقالات ذات صلة

سقوط عصابة لقاحات كورونا “المزيفة”.. 2000 دولار للجرعة

فبراير 18, 2021

وليام وكيت ينعيان “قلب العائلة” الذي رحل

نوفمبر 23, 2020

ريهانا تعتذر عن إساءة “غير مقصودة” للمسلمين

أكتوبر 9, 2020

القارب العجيب.. اختفى 10 سنوات وعاد بـ”مفاجأة كبرى”

ديسمبر 15, 2020
زر الذهاب إلى الأعلى