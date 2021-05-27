عبد الصمد يطالب بشمول غير محددي الجنسية ضمن مستحقي مكافآت الصفوف الامامية

27 مايو 2021 | | طالب النائب عدنان عبد الصمد الحكومة بضرورة إعادة النظر في قانون صرف مكافأة الصفوف الامامية لمواجهه فيروس (كوفيد 19) مشيرا إلى وجود سلبيات به في شموله لفئات غير مستحقة واستبعاد المستحقين كما أنه لم يشمل فئة غير محددي الجنسية الذين بادروا وقدموا جهودهم قبل ان تكون هناك نيه لتقديم مكافآت مالية او عينية .

واكد عبد الصمد في تصريح بالمركز الاعلامي لمجلس الامه على ضرورة صرف مكافأة للعاملين في الصفوف الامامية ماديا ومعنويا واعطائهم امتيازات اداريه في الوظائف وغيرها من الامتيازات واعتبار من انتقل منهم الى رحمه الله بسبب تعامله مع هذا الوباء شهيد واجب.

وبين أن العاملين في الصفوف الأمامية يستحقون بسبب تعاملهم مع هذا الوباء ومحاولتهم انقاذ حياة الاخرين ان يعاملون معاملة شهداء الواجب وان يمنحوا جميع الامتيازات التي يقدمها مكتب الشهيد هذا بالاضافة الي تقديم امتيازات ماديه ومعنوية معينه مؤكدا ان هذا الامر متفق عليه من الجميع.

وأشار عبد الصمد إلى ان هذا القانون لم يشمل الصفوف الامامية من تاريخ ١ يونيو ٢٠٢٠ الي اليوم وان من يتوفاه الله بعد هذا التاريخ او يصاب او يتضرر من هذه الجائحة لن تشمله هذه المكافأة التي تصل قيمتها الي ٦٠٠ مليون دينار .

وأوضح أن الحكومة كان يمكنها ان تصرف هذه المكافأة منذ العام الماضي لأن الميزانية الاخيرة التي انتهت في تاريخ ٢٠٢٠/٣/٣١ فيها وفرة مالية تصل الى مليار دينار وفقا لبيانات وزاره المالية مشيرا إلى أن التوقعات تشير على أن الوفرة ستزيد الى 1.2 مليار دينار، وفي شهري ابريل ومايو تكون هناك تسويات وبالتالي لم تكن هناك حاجة لهذا القانون.

وقال عبد الصمد إن الحكومة لا تريد الصرف من هذه الميزانيه مبررة ذلك بأنه يحتاج الى النقل بين الابواب لافتا الى ان الابواب نفسها تفي بالصرف من دون حاجة للنقل بينها خاصه وان وزير المالية صرح بأن الصرف لن يزيد عن ٥٠ مليون دينار شهريا، وبالتالي من السهل صرف ١٠٠ مليون دينار خلال الشهرين المقبلين سواء من الميزانية السابقة او الميزانية التي ستعتمد في نهاية شهر يونيو المقبل.

واوضح ان هناك العديد من الملاحظات اوردها ديوان الخدمة المدنية على كشوف صرف المكافآت منها اعتماد كشوف لـ ١٦ جهة من اصل ٦٢ جهة حكومية للعاملين في الصفوف الامامية مشيرا الى ان ما تم اعتماده لهذه الجهات هو مليون و١٦٨ مليون دينار تمثل ٢٪؜ فقط لا غير من اصل الـ ٦٠٠ مليون دينار.

وبين ان ديوان الخدمة اكد رسميا وجود مبالغة كبيرة في عدد المسجلين في الكشوفات مقارنه بالعدد الفعلي للمستحقين بالاضافة الي المبالغة في تحديد عدد الايام مشيرا الي ان هناك كثير من غير المستحقين سيأخذون هذه المكافأة بينما هناك الكثير من المستحقين لن يحصلوا عليها.

ونوه إلى أن الكشوف المعتمدة حتى الان لم تشمل موظفي وزارة الصحة ووزارة الداخلية مستغربا من عدم اعتماد كشوفات هذه الوزارتين وشمول بعض الجهات الحكومية دون مبرر أو استحقاق مثل معهد الكويت للابحاث العلمية وهيئه القرآن الكريم.

واستغرب عبد الصمد اعطاء مواد تموينية للمستحقين لمدة ستة اشهر مشددا على ضرورة التركيز على المكافآت المالية مشيرا الى ان اللجنة وضعت بعض القيود على صرف هذه المكافآت لكن لن تمنع التجاوزات وفقا لتصوره لافتا إلى ان هذا القانون يخرج العديد من المستحقين ولن يعطيهم مكافآت مطالبا باعاده النظر فيه.(إع)