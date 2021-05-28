أول فائز بمليون دولار في برنامج أوهايو للقاح كورونا

أعلنت ولاية أوهايو الأميركية، مساء الأربعاء، فوز امرأة بمبلغ مليون دولار، في أول جائزة ضمن برنامج “تطعيم المليون” لتحفيز السكان على تلقي اللقاح المضاد لكوفيد-19، في حين حصل مراهق من منطقة دايتون على أول منحة دراسية جامعية كاملة، ضمن البرنامج نفسه.

وجاء اختيار الفائزين في سحب عشوائي، أجري الاثنين، وتم تأكيد معلوماتهم قبل الإعلان الرسمي في نهاية برنامج سحوبات تلفزيوني في الولاية.

وقال حاكم أوهايو، مايك دي واين، قبل إعلان الفائزين: “نحن متحمسون لأن هذا قد ألهم الكثيرين من سكان الولاية للحصول على التطعيم، ونحن متحمسون لإعلان الفائزين في الجولة الأولى من السحوبات”.

واشترك في البرنامج أكثر من 2.7 مليون شخص للفوز بإحدى الجوائز النقدية الأربع، وقيمة كل منها مليون دولار، وشارك أكثر من 104 آلاف مراهق تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 سنة، للحصول على المنحة الدراسية الجامعية، التي تشمل رسوم التعليم والإقامة والكتب الدراسية.

وخلال الأسابيع الأربعة المقبلة، سيعلن كل يوم أربعاء، اسم فائز بجائزة المليون دولار، إضافة إلى فائز بالمنحة الدراسية الكاملة.

وتنتقل أسماء غير الفائزين إلى الأسبوع التالي، على أن يكون الموعد النهائي الأسبوعي لتسجيل المستجدين في المسابقة، عند منتصف الليل من كل أحد.

وبرنامج “تطعيم المليون” مفتوح للمقيمين الدائمين في أوهايو، ممن تلقوا التطعيم الكامل أو جرعة واحدة من أحد اللقاحات الثلاثة المرخصة في الولايات المتحدة، وهي “جونسون أند جونسون” و”فايزر” و”مودرنا”.

وجاء اختيار الفائزين في سحب عشوائي، أجري الاثنين، وتم تأكيد معلوماتهم قبل الإعلان الرسمي في نهاية برنامج سحوبات تلفزيوني في الولاية.

وقال حاكم أوهايو، مايك دي واين، قبل إعلان الفائزين: “نحن متحمسون لأن هذا قد ألهم الكثيرين من سكان الولاية للحصول على التطعيم، ونحن متحمسون لإعلان الفائزين في الجولة الأولى من السحوبات”.

واشترك في البرنامج أكثر من 2.7 مليون شخص للفوز بإحدى الجوائز النقدية الأربع، وقيمة كل منها مليون دولار، وشارك أكثر من 104 آلاف مراهق تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 سنة، للحصول على المنحة الدراسية الجامعية، التي تشمل رسوم التعليم والإقامة والكتب الدراسية.

وخلال الأسابيع الأربعة المقبلة، سيعلن كل يوم أربعاء، اسم فائز بجائزة المليون دولار، إضافة إلى فائز بالمنحة الدراسية الكاملة.

وتنتقل أسماء غير الفائزين إلى الأسبوع التالي، على أن يكون الموعد النهائي الأسبوعي لتسجيل المستجدين في المسابقة، عند منتصف الليل من كل أحد.

وبرنامج “تطعيم المليون” مفتوح للمقيمين الدائمين في أوهايو، ممن تلقوا التطعيم الكامل أو جرعة واحدة من أحد اللقاحات الثلاثة المرخصة في الولايات المتحدة، وهي “جونسون أند جونسون” و”فايزر” و”مودرنا”.