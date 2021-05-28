الخنفور يطالب مجلس الوزراء والطيران المدني بفتح الطيران المباشر للدارسين الكويتيين إلى مصر والأردن

28 مايو 2021 | | طالب النائب سعد علي الخنفور بسرعة تشغيل الطيران المباشر بين الكويت والدول التي يوجد بها اعداد كبيرة من الدراسين الكويتيين وعلى رأسها – مصر والأردن – مؤكدا ان الطلاب الدارسين في هذه الدول هم ضحايا القرارات التي صدرت مؤخرا وعلى رأسها استمرار إيقاف الطيران المباشر حتى الآن على الرغم من تشغيلها في عدد من الدول من الدول المجاورة.

وأضاف الخنفور أن تشغيل الطيران بشكل مباشر لأبنائنا الطلبة إلى مصر والأردن سيخفف الضغوط على الدارسين لاسيما الضغوط النفسية وإهدار الوقت بسبب المشاكل التي يوجهونها بعد إلغاء العديد من الرحلات، فضلا عن تخفيف الأعباء المالية على أولياء أمور الطلبة بسبب ارتفاع تذاكر الطيران واستغلال شركات الطيران الأزمة ورفع الأسعار للطيران غير المباشر بشكل مبالغ فيه.

ودعا الخنفور مجلس الوزراء إلى دراسة الاستعانة بأسطول الكويتية لنقل جميع الطلبة الكويتيين الدارسين في مصر والأردن وفق رحلات مجدولة يتم الإعلان عنها في موسم الاختبارات الحالي حتى يتم فتح الطيران المباشر بشكل طبيعي.