مجلس الأمة

الخنفور يطالب مجلس الوزراء والطيران المدني بفتح الطيران المباشر للدارسين الكويتيين إلى مصر والأردن

منذ 41 دقيقة
3 أقل من دقيقة

28 مايو 2021 | | طالب النائب سعد علي الخنفور بسرعة تشغيل الطيران المباشر بين الكويت والدول التي يوجد بها اعداد كبيرة من الدراسين الكويتيين وعلى رأسها – مصر والأردن – مؤكدا ان الطلاب الدارسين في هذه الدول هم ضحايا القرارات التي صدرت مؤخرا وعلى رأسها استمرار إيقاف الطيران المباشر حتى الآن على الرغم من تشغيلها في عدد من الدول من الدول المجاورة.

وأضاف الخنفور أن تشغيل الطيران بشكل مباشر لأبنائنا الطلبة إلى مصر والأردن سيخفف الضغوط على الدارسين لاسيما الضغوط النفسية وإهدار الوقت بسبب المشاكل التي يوجهونها بعد إلغاء العديد من الرحلات، فضلا عن تخفيف الأعباء المالية على أولياء أمور الطلبة بسبب ارتفاع تذاكر الطيران واستغلال شركات الطيران الأزمة ورفع الأسعار للطيران غير المباشر بشكل مبالغ فيه.

ودعا الخنفور مجلس الوزراء إلى دراسة الاستعانة بأسطول الكويتية لنقل جميع الطلبة الكويتيين الدارسين في مصر والأردن وفق رحلات مجدولة يتم الإعلان عنها في موسم الاختبارات الحالي حتى يتم فتح الطيران المباشر بشكل طبيعي.

الوسوم

مقالات ذات صلة

الداهوم ينتقد بلاع (الداخلية) ضد المشاركين بالمؤتمر الصحفي في ديوانه أمس

مارس 7, 2021

المطر يطالب بإعادة تبعية (التعليم التطبيقي) لوزير التعليم العالي

مارس 4, 2021

المطر يطالب وزارة التربية بالتنسيق مع اللجنة التعليمية بشأن خططها لاختبارات الثانوية العامة

أبريل 28, 2021

حماد: تطعيم جميع سكان الكويت الحل الأفضل لمواجهة كورونا

فبراير 22, 2021
زر الذهاب إلى الأعلى