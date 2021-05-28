عاجلفرنسا.. القبض على منفذ اعتداء نانت

اعتقلت أجهزة الأمن الفرنسية، يوم الجمعة، المشتبه فيه بطعن شرطية في مدينة نانت، بعد تبادل لإطلاق النار أسفر عن جرح شرطي.

جاء ذلك بعد أن نشر الدرك الفرنسي 240 عنصرا، من بينهم قوات خاصة، لمطاردة منفذ اعتداء نانت.

وكان مصدر أمني فرنسي قد قال إن شرطية أصيبت بجروح خطيرة إثر إصابتها بعدة طعنات في منطقة “لا شابيل سور إيردر”، قرب نانت.

وأوضحت المصادر أن حالة الشرطية حرجة، مشيرة على أن منفذ الاعتداء تمكن من الهرب.

وعلى الفور تمت عملية مطاردة لمنفذ الاعتداء، شارك فيها 80 شرطيا وطائرة مروحية تابعة لأجهزة الأمن الفرنسية للبحث عن المشتبه به في طعن الشرطية في الحرس البلدي بسكين.

وأفادت مراسلتنا بأنه تم العثور على سيارة المشتبه به. وبعد دقائق، ذكر مصدر أمني فرنسي بوجود أنباء عن اعتداء ثان بالسلاح في منطقة نانت.

ولم يعرف ما إذا كان الاعتداء الثاني مرتبط بالاعتداء الذي تعرضت له الشرطية أم حادثة منفصلة.

جاء ذلك بعد أن نشر الدرك الفرنسي 240 عنصرا، من بينهم قوات خاصة، لمطاردة منفذ اعتداء نانت.

وكان مصدر أمني فرنسي قد قال إن شرطية أصيبت بجروح خطيرة إثر إصابتها بعدة طعنات في منطقة “لا شابيل سور إيردر”، قرب نانت.

وأوضحت المصادر أن حالة الشرطية حرجة، مشيرة على أن منفذ الاعتداء تمكن من الهرب.

وعلى الفور تمت عملية مطاردة لمنفذ الاعتداء، شارك فيها 80 شرطيا وطائرة مروحية تابعة لأجهزة الأمن الفرنسية للبحث عن المشتبه به في طعن الشرطية في الحرس البلدي بسكين.

وأفادت مراسلتنا بأنه تم العثور على سيارة المشتبه به. وبعد دقائق، ذكر مصدر أمني فرنسي بوجود أنباء عن اعتداء ثان بالسلاح في منطقة نانت.

ولم يعرف ما إذا كان الاعتداء الثاني مرتبط بالاعتداء الذي تعرضت له الشرطية أم حادثة منفصلة.