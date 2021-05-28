كورونا.. تراجع طفيف في الهند وارتفاع قياسي بالأرجنتين

فيما تقترب الإصابات بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم من 170 مليون إصابة، تشهد الهند تراجعا في عدد الإصابات اليومية بالفيروس لتصل إلى أدنى مستوى لها في أكثر من شهر.

فقد تجاوز عدد إصابات كورونا العالمية 168 مليون إصابة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى أكثر من 3.6 ملايين حالة وفاة.

وبحسب إحصائية نشرتها وكالة رويترز، بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا، المسبب لوباء كوفيد-19، في مختلف أنحاء العالم أكثر من 168.73 مليون إصابة، من بينها 3,653,063 حالة وفاة.

وعلى صعيد الدول، ما زالت الولايات المتحدة في صدارة عدد الإصابات، التي وصلت إلى 33,353,248 إصابة، من بينها 592,350 حالة وفاة.

وجاءت الهند ثانية من حيث الإصابات، حيث وصل عدد الإصابات فيها إلى أكثر من 27.56 مليون إصابة، بينما ارتفع عدد الوفيات فيها إلى 318,895 حالة وفاة.

وسجلت الهند، اليوم الجمعة 186,364 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في أدنى زيادة يومية منذ 14 أبريل الماضي، بينما سجلت 3,660 وفاة، وفقا لبيانات وزارة الصحة الهندية.

وتحتل البرازيل المركز الثالث من حيث الإصابات، بينما تأتي ثانية من حيث الوفيات.

فقد ارتفع عدد الإصابات الإجمالي في البرازيل إلى 16,274,695 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة من بينها 454,429 وفاة.

وسجلت الأرجنتين يوم الخميس رقما قياسيا في حالات الإصابة اليومية الجديدة بوباء كوفيد-19 بلغ 41,080 حالة، وسط موجة ثانية من الإصابات‭‭ ‬‬جعلت البلاد واحدة من أكثر دول العالم تضررا.

وسجلت الدولة البالغ عدد سكانها 45 مليون نسمة حتى الآن إجمالي 3,663,215 إصابة، من بينها، 76,135 حالة وفاة، وفقا للبيانات الرسمية، وفقا لرويترز.

عربيا، ما زال العراق الأكثر تأثرا بإصابات كورونا، حيث ارتفع عدد الإصابات إلى 1,186,309 إصابات، من بينها 162,89 وفاة.

وحل الأردن ثانيا من حيث عدد الإصابات بالفيروس، حيث وصل العدد إلى 735,496، من بينها 9,423 وفاة.

فقد تجاوز عدد إصابات كورونا العالمية 168 مليون إصابة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى أكثر من 3.6 ملايين حالة وفاة.

وبحسب إحصائية نشرتها وكالة رويترز، بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا، المسبب لوباء كوفيد-19، في مختلف أنحاء العالم أكثر من 168.73 مليون إصابة، من بينها 3,653,063 حالة وفاة.

وعلى صعيد الدول، ما زالت الولايات المتحدة في صدارة عدد الإصابات، التي وصلت إلى 33,353,248 إصابة، من بينها 592,350 حالة وفاة.

وجاءت الهند ثانية من حيث الإصابات، حيث وصل عدد الإصابات فيها إلى أكثر من 27.56 مليون إصابة، بينما ارتفع عدد الوفيات فيها إلى 318,895 حالة وفاة.

وسجلت الهند، اليوم الجمعة 186,364 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في أدنى زيادة يومية منذ 14 أبريل الماضي، بينما سجلت 3,660 وفاة، وفقا لبيانات وزارة الصحة الهندية.

وتحتل البرازيل المركز الثالث من حيث الإصابات، بينما تأتي ثانية من حيث الوفيات.

فقد ارتفع عدد الإصابات الإجمالي في البرازيل إلى 16,274,695 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة من بينها 454,429 وفاة.

وسجلت الأرجنتين يوم الخميس رقما قياسيا في حالات الإصابة اليومية الجديدة بوباء كوفيد-19 بلغ 41,080 حالة، وسط موجة ثانية من الإصابات‭‭ ‬‬جعلت البلاد واحدة من أكثر دول العالم تضررا.

وسجلت الدولة البالغ عدد سكانها 45 مليون نسمة حتى الآن إجمالي 3,663,215 إصابة، من بينها، 76,135 حالة وفاة، وفقا للبيانات الرسمية، وفقا لرويترز.

عربيا، ما زال العراق الأكثر تأثرا بإصابات كورونا، حيث ارتفع عدد الإصابات إلى 1,186,309 إصابات، من بينها 162,89 وفاة.

وحل الأردن ثانيا من حيث عدد الإصابات بالفيروس، حيث وصل العدد إلى 735,496، من بينها 9,423 وفاة.